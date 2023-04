Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, se mostró sin maquillaje

Yeferson Cossio, conocido influenciador colombiano, ha ganado popularidad en los últimos años en redes sociales como Instagram y YouTube. Su estilo de vida extravagante y su personalidad única lo han llevado a convertirse en una de las celebridades más populares del país e incluso de América Latina.

Ahora el paisa está más feliz que nunca con la tiktoker, Carolina Gómez, una jovencita que para muchos parece una muñeca. Desde su viaje al Festival Tomorrowland del 2022, los jóvenes estaban muy acaramelados y hace poco hicieron oficial su relación.

Yéferson Cossio y su novia Carolina Gómez. - Foto: Tomadas de las cuentas en Instagram: carolinagomezec y yefersoncossio

De hecho, la pareja, que está próxima a cumplir su primer año de noviazgo, se ha mostrado bastante activa en redes sociales tras compartir unas vacaciones en Europa, donde a propósito empezaron a hacer públicos detalles de su relación.

La novia de Cossio presumió a través de sus historias el amor que existe en la relación y contó cómo la trata el joven influencer. “Cuando vas de Brunch con tus amigas y todas se quejan de sus novios, pero tú solo escuchas, porque a ti te tratan como princesa todos los días… Yeferson Cossio es tan lindo conmigo”, dijo Carolina Gómez en la citada red social.

Ante el comentario hecho por Gómez en Instagram, hubo quienes criticaron el hecho de que ella estuviera exponiendo tanto en redes sociales su relación sentimental.

“Toda escoba nueva siempre barre bien (...) ´Él al principio siempre es así. Con Yeni era igualito, pero él nunca es una persona centrada no sabe ni él mismo qué es lo que quiere. Puede tener el dinero del mundo, pero el vacío que tiene no logra llenarlo con nadie. Se acuesta con muchas mujeres, pero solo desea despertar con una. Desafortunadamente, Yeni tuvo amor propio y le puso un stop a esa relación que no tenía rumbo (...) Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Esperemos, va de prisa la plástica (...) Él la llena de cosas materiales, carteras lujosas, zapatos, viajes, pero amor verdadero no creo; por un rato. Él es un inmaduro”, comentaron algunos internautas.

Cuando el nombre de Carolina Gómez se hizo conocido por la relación que sostiene con el paisa, muchos opinaron sobre el físico de la joven, pues para algunos parece una muñeca que está a la altura de un hombre como Cossio, pero para otros tiene cirugías y retoques.

La joven es la actual novia del influencer Yeferson Cossio - Foto: @carolinagomezec

Ante esto, el mismo creador de contenido salió en su defensa y aseguró que su novia solo tiene una cirugía y se trata del aumento de busto, pero el resto de su cuerpo es natural. Pues bien, ella misma se ha encargado de desmentir rumores sobre su aspecto y se dejó ver sin maquillaje, sin duda esto causó revuelo en las redes y los internautas se preguntaron dónde estaba la muñeca.

La nueva pareja de Yeferson Cossio tiene 10 años menos que él - Foto: @carolinagomezec

“Es muy diferente sin filtros, no es bonita Jeny, su ex, muy linda se ve real disculpe en todo caso”; “Mucho filtro y maquillaje, totalmente diferente, acertamos no es tan bonita”; “Soy mujer pero en realidad su ex es más linda”; “Donde baje cristo no la reconoce 😂😂”; “Si es como brusquita de cara ja, ja, ja”; “Es un hombre”, fueron algunos comentarios que dejaron los internautas en la publicación recopilada por Inforfarandulacolombia.

Cabe rescatar que la joven también recibió apoyo y algunos comentarios donde la defendían y pedían a las demás personas no opinar sobre los cuerpos ajenos. “Todas somos lindas con o sin maquillaje 👏”; “Que criticadera tan brava, el tipo le gusta la vieja se vea como se vea, que vicio tan asqueroso estar una mujer criticando a otra jajaja eh avemaría 😏 santas perfectas 🤨🤨”; “Hay por favor el maquillaje se hizo para vernos más lindas, unas más que otras y eso qué... Hay mujeres tan hermosas que uno se acostumbra a verlas con maquillaje que ya sin el no se ve tan lindas y que...🤷🏼‍♀️ brillen igual todas con lo que hay”.