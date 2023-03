Novia de Yeferson Cossio reaccionó ante las críticas que ha recibido por su relación con el influenciador

Recientemente, se reveló la identidad de la nueva pareja sentimental del creador de contenido e influencer Yeferson Cossio, y otros detalles acerca de su relación, como por ejemplo que la pareja se conoció en medio de unas clases que estaba dictando Cossio para incursionar en el mundo digital de manera exitosa.

Desde ese encuentro se les vio juntos en varias oportunidades y se empezaron a escuchar los rumores de una posible unión sentimental entre ambos; sin embargo, los dos se reservaron los comentarios y no salieron a afirmar, pero tampoco a negar su relación.

Sin embargo, Carolina Gómez, por medio de su cuenta en TikTok, le aclaró a sus seguidores que sí se encuentra en una relación sentimental con Cossio; además, aseguró que este es muy cariñoso y especial con ella, es decir, todo un galán.

Yeferson, luego de las declaraciones que dio Carolina en medio de live, no comentó nada al respecto, es decir, ni lo negó, pero tampoco lo afirmó; esto generó dudas entre los seguidores de ambos. Pese a esto, recientemente la pareja compartió de manera oficial su primera foto como pareja.

Luego de dicha publicación, se despertó una ola de críticas en contra de la paisa, ya que los seguidores empezaron a compararla con la expareja de Cossio, Jenn Muriel, y empezaron a referirse a la diferencia de edad entre Gómez y Cossio. Cabe mencionar que la antioqueña tiene 19 años de edad y Cossio está próximo a cumplir 29.

La nueva pareja de Yeferson Cossio tiene 10 años menos que él - Foto: @carolinagomezec

A propósito de las críticas, Carolina Gómez aprovechó para compartir un video en su cuenta personal de TikTok en el que parecería responder a dichos comentarios, cuando aparece cantando un fragmento de una canción de Romeo Santos. “Que tú tienes 28 y yo apenas 19, son numeritos que fastidio”.

Jenn Muriel estaría celosa de la nueva relación de Yeferson Cossio. Este detalle la delataría

Durante varios años Jenn Muriel y Yeferson Cossio se consolidaron como una de las parejas más queridas de las plataformas digitales. Ambos se dieron a conocer como creadores de contenido al compartir diversos formatos como blogs y challenges por medio de sus redes sociales. La relación entre ambos duró un poco más 10 años.

En el año 2022 se empezó a rumorar que la pareja se había separado, ya que no estaba compartiendo fotos ni contenido en el que se les viera juntos; además en medio de estas sospechas se hizo viral un video el que aparece Cossio besándose con la también influencer Aida Victoria Merlano.

Tres meses después, el generador de contenido, en medio de una entrevista con Los 40 Urban, manifestó que estaba muy arrepentido por lo sucedido y que efectivamente su relación con Muriel había terminado; también manifestó que sus actos lo llevaron a perder para siempre “al amor de su vida”.

“Yo creo que es de lo único que me arrepiento en la vida. No era el momento, digamos que no era el momento (…) No me siento bien hablando de ella ni de ninguna persona con la que me haya metido (…) Todos somos diferentes, pero si ponemos en una balanza, lo que viví, lo que perdí, lo que yo suponía que podía vivir, no valió la pena ni un 1 %. A eso me refiero, no es que no lo haya disfrutado”, expresó el Instagramer.

Supuesta relación entre Cossio y Merlano - Foto: Foto: Instagram @yefersoncossio

En medio de su relato, el generador de contenido aprovechó para asegurar que la ruptura no fue culpa de Merlano, pero se arrepiente de haber tenido ese fugaz romance: “Aprendí, pero muy a la mala. De cul… y me di durísimo… no es que ella haya hecho algo bueno o algo malo, pero me arrepiento con el alma”.

Después de lo ocurrido la pareja aseguró que volvieron a darse una oportunidad; sin embargo, la relación nunca volvió a ser igual, por lo que decidieron alejarse y cortar todo tipo de comunicación entre ambos.

La pareja fue vista en el aeropuerto de Cancún. - Foto: Instagram @jennmuriel

Pese a esto, recientemente los seguidores de ambos se dieron cuenta de un curioso detalle y fue que Muriel dejó de seguir a Cossio, hace poco. Varios de ellos aseguran que la causa puede ser el hecho de que Cossio hizo pública su relación con Carolina.