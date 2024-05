Olmedo López confesó que la corrupción en el Gobierno Petro, desde la UNGRD, se ordenó en “el cónclave”. Así compraron congresistas y votos

Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, sabe que confesar la verdad sobre el escándalo de corrupción que enreda a funcionarios del Gobierno Petro y a congresistas es “peligroso” y cree que lo pueden matar. López militó durante 32 años en la Alianza Democrática M-19, de hecho, carga un carné envejecido que lo acredita como concejal a nombre de esa colectividad cuando solo tenía 18 años. El hoy presidente Gustavo Petro y otros salpicados en el escándalo fueron sus compañeros de lucha. Por esa razón, está convencido de que para ellos lo suyo es una “traición”. López cita de memoria una frase de Fidel Castro: “Conozco el monstruo porque viví en sus entrañas”.

En la conversación previa a la entrevista, López se veía tan temeroso que, mientras transcurría el diálogo con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, por momentos prefería responder escribiendo solo palabras clave en una hoja en blanco. Al mencionarle la furia del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, escribió que ese funcionario estaba “preocupado”. Luego anotó otra palabra que se convirtió en fundamental en la entrevista, “Manzur”, en referencia al presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, Wadith Manzur, del Partido Conservador.

Solo pasaron unos segundos y, apoyándose en la mesa, también escribió: “Contratos”. Ante la insistencia de la periodista, López miró la hoja y, con una letra reteñida, volvió a redactar: “¿Órdenes de quién?”. Y apareció otra palabra: “Cónclave”.

¿La razón? Según López, la corrupción del Gobierno Petro en la UNGRD se orquestó en un pequeño círculo de poder que hacía los planes, tomaba las decisiones y le daba órdenes a él. Dicho “cónclave”, de acuerdo con López, estaba conformado por varios ministros y otros altos funcionarios. Cada vez que a López se le mencionaba el nombre del presidente, se le aguaban los ojos. Así empezó la explosiva entrevista con SEMANA.

Olmedo López dice que espera ser escuchado en la Fiscalía y en la Corte para entregar las pruebas. En hojas en blanco anotó palabras clave del escándalo. | Foto: semana

“El cónclave”

VICKY DÁVILA: ¿En qué momento se torcieron usted, algunos ministros y otros funcionarios del Gobierno Petro?

OLMEDO LÓPEZ: Básicamente, la agenda se inicia a través de instrucciones que recibí. Instrucciones que entregué a uno de mis subalternos y nace precisamente en este tema, el de los carrotanques.

V.D.: Pero usted acepta que se torcieron.

O.L.: Hay que aceptar porque para corregir estos errores hay que reconocer que efectivamente nos equivocamos.

V.D.: Se equivocaron, dice usted, y habla en plural. ¿Quiénes se equivocaron?

V.D.: ¿Qué era el cónclave?

O.L.: Yo lo llamo así.

V.D.: ¿Qué era?

O.L.: Se me ocurre que es un número reducido de funcionarios, ministros y directores de departamento que recibía la orden de los acuerdos a los que se llegaban y que había que cumplir con un número importante de congresistas. Esto lo hablamos en la Fiscalía y los nombres se entregarán en su momento. Corresponden a la verdad que el país tiene que conocer. Yo lo llamo el cónclave porque recuerda cuando hay humo blanco. Yo soy católico y hay humo blanco y tenemos papa. Y es el resumen del poder del mundo de la Iglesia. El cónclave es el resumen del poder.

V.D.: Del poder para corromper…

O.L.: Es el resumen del poder, pero fue una forma equivocada, una forma que yo mismo critiqué. En las pruebas que tengo para entregar podrán ver la manera en que lo critiqué internamente. En todo caso, hay que lamentarlo y arrepentirnos de que ese fue el mecanismo que finalmente se escogió, se aprobó y del que terminé recibiendo órdenes.

V.D.: ¿En qué momento nace el cónclave y por qué?

O.L.: Al director lo convocan a la reunión y yo veo la reunión de tan alto nivel que le pongo ese nombre: cónclave. Pero el país debe conocer esas verdades, Vicky, y es precisamente de los temas que yo pido que el país debe conocer, pero que debo entregar en su momento con todas las evidencias, con todas las pruebas, con toda la trazabilidad, en la Fiscalía General de la Nación.

V.D.: ¿El cónclave surge como una forma de salvar las reformas?

O.L.: Hay más que las reformas y ese es un tema fundamental. Son unos temas puntuales del país y tienen que ver directamente con aforados, congresistas, ministros y directores de departamento. Y quien habla, quien estaba allí, a mí no me contaron, yo fui testigo porque estaba sentado en la mesa.

V.D.: Usted participó.

O.L.: Yo participé.

V.D.: Déjeme volver a algo que me llamó la atención. Usted da a entender que, cuando funcionarios del Gobierno Petro, incluidos ministros, empezaron a darle órdenes, usted les advirtió que eso estaba mal hecho.

O.L.: Hubo un momento en el que nos equivocamos en el camino. En esa trazabilidad, el país va a encontrar diferentes mensajes que yo mismo presenté a los compañeros que forman parte de este proceso, les dije que estábamos equivocados. Pero bueno…

V.D.: ¿Usted les advirtió y les dijo: “Esto no se hace”?

O.L.: Pero lo hicimos.

V.D.: ¿Pero usted les advirtió?

O.L.: Sí.

V.D.: ¿Y qué le respondieron cuando usted les dijo “esto no se hace”?

O.L.: Cuando llegué a la primera reunión, no llegué porque nos iban a consultar. Llegué a una reunión en la que nos iban a dar una orden y esa era la orden. En esa reunión presenté una posición diferente…

V.D.: ¿Usted al final accedió, pero cómo fue esa posición?, ¿qué les dijo?

O.L.: Hice una exposición, en su momento el país la conocerá. Está documentada, había otra forma diferente, pero yo llegué allí a recibir una orden de la que soy testigo y una orden que era inmodificable. Simplemente había que actuar sobre esa orden. Entonces, creo que no asistimos a una consulta, sino a recibir una orden que transmití.

V.D.: ¿Usted reconoce que se equivocó al aceptar cumplir esa orden?

O.L.: Sí, completamente.

V.D.: Debió irse del cargo.

O.L.: Sí.

V.D.: ¿Qué lo detuvo?

O.L.: Quizás el sueño de tantos años de que el país había que cambiarlo. Pero repito, nos equivocamos, me equivoqué. Es una cosa de la que tengo que estar arrepentido y estoy arrepentido.

“Velasco tiene que explicar”

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

V.D.: ¿El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tiene algo que ver con este escándalo?

O.L.: El doctor Luis Fernando Velasco tendrá que explicarle mucho al país.

V.D.: Es decir, Velasco dio órdenes.

O.L.: Es la petición que le hacemos a la Fiscalía General de la Nación y a la honorable Corte para que el país conozca la verdad.

V.D.: Lo que se dice es que Velasco habría planeado la estrategia para comprar congresistas. Así de sencillo.

V.D.: Sin duda era una agenda corrupta.

O.L.: Era una agenda de la que tenemos que pedirle perdón al país y arrepentirnos.

V.D.: Corrupta, Olmedo.

O.L.: Esa agenda precisamente es de hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante de congresistas.

V.D.: ¿Usted tiene las pruebas que involucran al ministro Velasco?

O.L.: Sí.

V.D.: Él ha dicho que es mentira y que es inocente. ¿Eso es así?

O.L.: No soy quién para calificarlo, pero…

V.D.: Pero usted tiene las pruebas contra él.

O.L.: Son las cosas con las que cuento y debo entregarle a la Fiscalía General de la Nación para que el país conozca la verdad. A quien le corresponda debe calificar los hechos, pero sí creo, lo repito, son hechos de los que nosotros tenemos que arrepentirnos.

V.D.: ¿El ministro Velasco y usted coincidieron en reuniones donde se daban instrucciones?

O.L.: Se entregaron instrucciones al director, y el director las transmitió para que esas instrucciones se cumplieran.

V.D.: ¿Quiere decirle algo al ministro Velasco?

O.L.: Que tanto él como yo tenemos mucho que contarle al país.

Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

V.D.: Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y hoy director de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), ¿está involucrado en todo esto?

V.D.: Le repito: ¿Carlos Ramón González está involucrado en todo esto, sí o no?

O.L.: Los hechos que conocerán la Fiscalía y el país tocan unos nombres muy importantes en Colombia. Yo hoy creo que le sirvo más al país vivo que muerto. Lo que sí pido es protección para mí y mi familia. El respeto a mis abogados, a quienes les están haciendo seguimientos e inteligencia. Son hechos que, lógicamente, me entenderá, Vicky, la vida, el miedo, el temor…

V.D.: ¿Lo intimidan?

O.L.: Intimidan y me llevan a ser reservado en los hechos que en su momento deben ser conocidos por quien corresponda. Pero lo que sí creo es que el país tiene todo el derecho a conocer la verdad, y por eso he pedido un principio de oportunidad. Entenderá que son nombres muy poderosos en el país hoy y hay miedos.

V.D.: ¿A usted le da miedo?

O.L.: Hay miedos. Y tengo miedo, claro que sí.

V.D.: ¿Es peligroso?

O.L.: Es muy peligroso.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMAN

V.D.: ¿El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está involucrado en este escándalo de corrupción?

O.L.: El rol del ministro de Hacienda en la UNGRD es que, mensualmente, el Ministerio aprueba la asignación de gastos y presupuesto. Forma parte de uno de los jefes directos, o indirectos, que yo tenía en su momento.

V.D.: Lo que me quiere decir es que usted no se podía gastar la plata en la UNGRD sin que el ministro no estuviera enterado.

O.L.: No toda. Ese es el resumen.

V.D.: Lo veo muy temeroso. ¿Usted cree que lo pueden matar?

O.L.: Claro que sí.

“Manzur se vendió”

Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusación. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

V.D.: ¿Por qué dice que lo que usted sabe va más allá del escándalo de los carrotanques?

O.L.: Este tema de los carrotanques va más allá y toca a aforados. Para darte solamente un nombre, al presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur.

V.D.: ¿Manzur está involucrado en este escándalo?

O.L.: Es uno de los beneficiados de todo este proceso.

V.D.: Cuando habla de beneficiados, ¿es que Manzur recibió plata o contratos? ¿Que los compraron?

O.L.: Se vendió. Creo que para cometer estos hechos se necesitan dos partes, no una. El que entrega, el que ofrece, el que da las órdenes y el que recibe. Cuando hablo de que nos equivocamos, va más allá de la compra de unos carrotanques o del valor de unos camiones o la discusión de si los camiones sirven o no. Tenemos que arrepentirnos de unos hechos lamentables que en Colombia, Dios quiera, no se vuelvan a repetir.

V.D.: ¿Cómo se vendió el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur?, ¿por qué se vendió y por cuánto lo compraron?

O.L.: Es un tema de contratación, fundamentalmente, está documentado, tengo las evidencias, recibí también instrucciones, no se me ocurrió.

V.D.: Ah, no fue una idea suya.

O.L.: No. No acordé con el representante a la Cámara, recibí una orden y la orden se transmitió.

La plata para Name y Calle

V.D.: Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD, reveló que les dieron plata en maletines a Iván Name, presidente del Senado, y a Andrés Calle, presidente de la Cámara. ¿Pinilla está diciendo la verdad?

O.L.: Tres mil millones de pesos para el presidente del Senado y 1.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara. En total, 4.000 millones de pesos. Es una instrucción que yo le di a él (Sneyder Pinilla) el 26 de septiembre de 2023. Bajé una instrucción, transmití una orden que recibí.

V.D.: ¿A usted quién le dio la orden?

O.L.: Esa es la importancia del principio de oportunidad. El país debe saber más y conocer toda la verdad.

V.D.: ¿Tiene cómo probar que le dieron esa orden y quién se la dio?

V.D.: ¿Quién era la mensajera?

O.L.: Usted la conoce.

V.D.: ¿Habla de Sandra Ortiz, la exconsejera presidencial para las Regiones?

O.L.: Son los nombres que tengo que entregar en el principio de oportunidad de la Fiscalía.

Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

V.D.: Sneyder Pinilla ya dijo que la mensajera es Sandra Ortiz, y, a través de ella, le llega la plata a Name.

O.L.: Son reuniones muy cerradas, y Sneyder dice la verdad.

V.D.: Name, en un comunicado, dijo que es inocente…

V.D.: ¿Entonces Name recibió la plata?

O.L.: Están los aforados, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara.

V.D.: Excúseme que sea tan reiterativa. ¿Name recibió plata, sí o no?

O.L.: Sí.

V.D.: ¿Calle recibió la plata, sí o no?

O.L.: Sí.

V.D.: ¿O sea que ambos mienten cuando dicen que son inocentes?

O.L.: Fui testigo. Se adelantó todo un proceso para cumplir con la orden recibida.

V.D.: Excúseme la expresión, pero todo esto es asqueante.

O.L.: Y de ahí el motivo de mi arrepentimiento. Por eso es fundamental, Vicky, que se den las garantías para que el país conozca la verdad, que haya garantías de protección y seguridad, y un espacio para la no repetición. Solamente con la verdad habrá un espacio de no repetición.

V.D.: ¿Qué opina del hecho de que la consejera Sandra Ortiz haya tenido que salir del Gobierno?

O.L.: Que el camino que escogió la alta consejera para las Regiones, este hecho que llevó a su salida del Gobierno, va a llevar a que en el país se conozcan más renuncias, una vez el país se entere de la verdad en su integridad.

V.D.: ¿Es cierto que usted se reunió con Sandra Ortiz y con Sneyder Pinilla para entregarle 1.500 millones de pesos en maletines a ella, con destino a Iván Name? ¿Y que, además, la consejera exigió que estuvieran completos los 3.000 millones de pesos y, por eso, la entrega del dinero duró dos días? ¿Usted estuvo allí?

O.L.: Sí.

V.D.: Al día siguiente, los 3.000 millones de pesos para Name estuvieron completos, según Pinilla. Ese día se hizo la entrega por medio de la consejera. ¿Usted estuvo presente?

O.L.: No, al otro día no estuve.

Iván Name, Presidente del Senado. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

V.D.: Después de que Andrés Calle recibió la plata en Montería, de manos de Sneyder Pinilla, ¿usted volvió a hablar con Calle?

O.L.: En las comunicaciones vas a encontrar mis diálogos con Calle y los detalles de esos diálogos.

V.D.: Calle estaba feliz con la plata.

V.D.: Name y Calle siguen hoy en el Congreso de la República, siguen siendo presidentes de Senado y Cámara. ¿Cómo le parece?

O.L.: El país tiene unas instituciones y unos procedimientos. Le pido a la honorable Corte que escuche la verdad de labios de Olmedo López.

V.D.: Usted dice que tiene todas las pruebas de lo que afirma. ¿Qué tipo de evidencias son? ¿Chats, videos, documentos?

O.L.: Hay unas comunicaciones directas, explícitas, hay unas instrucciones y una orden impartida que se cumplió.

V.D.: Esta semana revelamos conversaciones entre Sneyder Pinilla y el senador Julio Chagüi, del Partido de la U. ¿Qué pasó con él en este escándalo? ¿También lo compraron?

O.L.: El congresista tendrá que contarle la verdad al país y espero que coincida con mi verdad

V.D.: ¿El senador Chagüi está involucrado en el escándalo?

O.L.: Estuvimos en una agenda propia, también fue una orden recibida, venía la orden y la orden se cumplía. Quien maneja las relaciones en el Congreso de la República es un ministro que tiene mucho que contarle a Colombia. El director (Olmedo) recibía órdenes que cumplía, que la Fiscalía conocerá y que involucra a un número importante de congresistas y a unos ministros y directores, en los que me incluyo.

Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. | Foto: CORTESIA UNGRD

Se venden votos

V.D.: ¿Cuántos congresistas están involucrados en este escándalo de compra y venta de votos?

O.L.: Mira cómo funciona el Congreso de la República. Uno solamente conoce a un vocero. Será ese vocero a quien le corresponda contar su verdad en la honorable Corte.

V.D.: Eso es muy importante, se llama el modus operandi. A usted le daban una orden, usted se reunía con el congresista comprado y ejecutaba el pago, a través de Sneyder Pinilla, con plata o con contratos. Ese era el congresista vocero. Pero, a su vez, este representaba a varios. ¿Estoy en lo correcto?

O.L.: Representa a varios, por eso yo no puedo hablar de un número. Yo puedo contar los hechos puntuales con los detalles. No con cuántos me reuní, sino las instrucciones para qué caso puntual y sobre qué caso puntual correspondían. Eso tiene un determinante. Cada uno llega con su vocero, con su representado, yo solamente podré hablar de unos nombres específicos. Por eso los miedos. Alguna vez escuché un discurso en Antioquia de cómo será de poderoso el poder político en Colombia que derrotó a la mafia.

V.D.: Usted dice que muchos votos en el Congreso tienen precio. ¿Cuál es?

O.L.: Pues mira dónde estoy. Es muy costoso para el país y es tan costoso que hoy el clamor es para que se den los espacios en democracia, para que se conozca la verdad y por eso el clamor de garantías, de protección. Que este proceso no termine en una orden de captura por el capítulo de los carrotanques o por otro adicional. Lo que hoy el país merece conocer va más allá de los carrotanques o de un capítulo adicional. Es una verdad conjunta.

V.D.: Cuando le preguntaba por el valor de los votos en el Congreso, le hablaba del costo económico. ¿Es millonario?

O.L.: Esa es una pregunta que la puede responder el ministro del Interior. Es el que maneja las relaciones políticas. Yo solamente recibía órdenes y las cumplía.

V.D.: Obviamente hay excepciones, pero con lo que usted cuenta, uno se vomita. ¿Que la mayoría de congresistas tiene precio?

O.L.: Cuando se ganan elecciones no tenemos congresistas. Tenemos empresarios que tienen que llegar a cumplir, a pagar sus deudas y a recibir utilidades de la inversión que estaban haciendo. Son inversionistas que llegan al Congreso y a otros espacios de poder. Sí formamos parte de lo que criticábamos y es complejo. Pero hay que reconocer nuestros errores, que nos equivocamos. Ofrecerle al país todas nuestras disculpas y esperar que el país cambie. Creo que es mi deber como colombiano arrepentido contar esta verdad.

V.D.: ¿Quiere decirle algo a la fiscal?

O.L.: Como lo manifesté el día en que asistí al búnker de la Fiscalía, de mí esperen la verdad, la verdad y solo la verdad. El agradecimiento por haberme incluido en el programa de protección de testigos. Siento que la protección debe ser reforzada porque el temor y el miedo son mucho. Estoy listo para contar toda la verdad en la Fiscalía y la Corte Suprema. Me equivoqué, nos equivocamos y lo lamento profundamente.

V.D.: ¿Qué le ha dicho la Fiscalía?

O.L.: Estamos a la espera con mis abogados de conocer esa respuesta de ellos.

V.D.: Sneyder Pinilla reconoció que quiere reparar porque él se quedó con plata. ¿Usted también?

O.L.: Puedo decir que a este capítulo de los carrotanques le faltan nombres y esos nombres tienen que responder por los hechos y las implicaciones. Es posible que esos nombres se hayan quedado con unos recursos adicionales de los que habla Sneyder.

V.D.: Le insisto, ¿usted se quedó con plata?

O.L.: Yo di instrucciones…

V.D.: Sí, por eso. ¿Pero usted se apropió de plata? ¿Sí o no?

O.L.: Hay instrucciones que van más allá de los 4.000 millones. Esas instrucciones hay que reconocerlas, tenían unos propósitos específicos y llegará el momento donde también la Fiscalía conocerá los detalles de todo este proceso.

V.D.: Pero no me contestó si usted se quedó con plata.

O.L.: Di instrucciones adicionales, sí.

V.D.: Pero usted se apropió de plata, ¿sí o no?

O.L.: El proceso de los carrotanques tiene unas instrucciones que van más allá de los dos aforados. Y si me toca responder y asumir, lo haré. Si me toca hacer la reparación respectiva, se hará. Por eso el principio de oportunidad.

Olmedo López, exdirector de la UNGRD. | Foto: Instagram olmedolopezm

“Le fallamos al país”

V.D.: ¿Usted pudo hablar con el presidente antes de irse de la UNGRD?

O.L.: Asistía a los consejos de ministros…

V.D.: ¿Pero se despidió?

O.L.: No. Presenté mi carta de renuncia y simplemente la remití. No hubo oportunidad de despedirnos.

V.D.: Cuando el presidente dice que usted es un corrupto, que él y su gobierno son víctimas de la corrupción, que él es culpable por haberlo contratado, que usted es un delincuente, ¿qué piensa?

V.D.: Y esa gente que le dio a usted las órdenes sigue en sus puestos.

O.L.: Los beneficiados están en el Congreso, igualmente también están los ministros y directores.

V.D.: Tengo una duda, varios de los funcionarios del Gobierno, empezando por Petro, han sido sus compañeros durante 32 años, incluido Carlos Ramón González. ¿Por qué les tiene miedo? ¿Porque los conoce?

O.L.: No es a los compañeros, es a la estructura política del país.

V.D.: Y todo porque usted está revelando cómo funciona esa estructura política.

O.L.: Creo que es una verdad a gritos que el país debe reconocer y de la que soy testigo, estuve allí para vivirla.

V.D.: Por lo que usted me ha contado, esa estructura política funciona como una mafia.

O.L.: Son las verdades que el país ya conoce. Estoy dispuesto a ratificarlas con pruebas y evidencias.

V.D.: ¿Cómo llega al Gobierno Petro como director de la UNGRD?

O.L.: Son muchos años de historia, de recorrido, 32 años en Antioquia, un proceso en ese departamento que fue determinante para ganar las elecciones y estuve al frente de ese proceso. Conocí a gente muy bonita, muy buena y a un país al que le tenemos que expresar que me equivoqué y nos equivocamos.

V.D.: ¿Cómo está su relación hoy con Petro?

O.L.: No lo sé, Vicky. Creo que dimos no solamente con él, sino con el país y con los jóvenes, una pelea conjunta de lucha, de cambio, de transformación. Pero fui yo, más otros compañeros, quienes nos equivocamos en el camino. Cuando ya teníamos los espacios de transformación de cambio, nos equivocamos en la forma.

V.D.: ¿Ese era el cambio?

O.L.: No era el cambio. Por eso el arrepentimiento para poder corregir. Si no nos arrepentimos y no contamos la verdad, ¿cómo corregimos?

Gustavo Petro, presidente de la República. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

V.D.: ¿Por qué le pidió perdón al presidente el día en que salió de su cita en la Fiscalía?

O.L.: Hay cosas que uno tiene que reconocer en la vida cuando uno se equivoca. Cuando hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Pero lo importante es que el país conozca lo sucedido con detalles, dónde estuve, de qué soy testigo, qué instrucciones recibí y qué instrucciones di.

V.D.: ¿Hoy está arrepentido de haber participado en eso?

O.L.: Sí, porque esa no es nuestra lucha de 32 años, era para entregarle un cambio a este país. Fuimos críticos. Fui crítico durante 32 años de la forma como se manejaba el país, de la manera como se conseguía que se aprobaran las leyes. ¿Cómo no voy a estar arrepentido de haber seguido el mismo camino por el que venía el país? Estoy totalmente arrepentido. Hay que cambiar, Vicky.

V.D.: Usted habla de sus 32 años en la Alianza Democrática del M-19...

O.L.: De unos jóvenes de la Séptima Papeleta, convencidos de que había que hacer un cambio estructural en Colombia. Recogimos unas raíces y el cambio se trataba precisamente de un cambio en las instituciones y en la forma de conseguir las cosas, pero hubo un momento donde nos equivocamos en el camino.

V.D.: Hoy qué piensa de ese sueño de que la izquierda pudiera gobernar en Colombia Llegaron al poder y mire este desastre.

O.L.: Nuestra lucha no fue ni siquiera por llegar al poder. Mi lucha era por generar momentos de cambio en el país, que las juventudes aportaran a ese cambio. Y hoy tengo que lamentar profundamente que nos hayamos equivocado, que me haya equivocado, que haya hecho parte de ese error, que haya transmitido las órdenes, sobre las que tuve reparos, pero que no hay excusa. Finalmente terminé transmitiendo esas órdenes y equivocándonos en el camino.

V.D.: ¿Todo eso se hizo para lograr la aprobación de las reformas en el Congreso?

O.L.: Lo que cada uno hizo, y en mi caso sentía, era para lograr unos cambios.

V.D.: Para que se aprobaran las reformas.

V.D.: Pero pasa por las reformas.

V.D.: ¿Los votos en el Congreso tienen precio?

O.L.: Han tenido precio y creo que esa fue nuestra lucha y ese fue mi error.

La reforma pensional está a punto de ser aprobada en la plenaria de la Cámara, a pesar del escándalo de corrupción en la UNGRD, el cual tiene que ver con la compra de votos en el Congreso. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

V.D.: Ustedes les fallaron a todos esos que votaron por ustedes, por el Gobierno Petro.

O.L.: Creo que quienes nos sentamos en ese cónclave le fallamos al país.

V.D.: Y a los votantes.

O.L.: Sí, a todo el país.

V.D.: A los colombianos.

O.L.: No solamente fue a los que nos votaron, sino a todo un país.

En la entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, Olmedo López aseguró que espera la respuesta de la Fiscalía sobre su petición de un principio de oportunidad. | Foto: Semana

Los quieren matar

V.D.: ¿Cuáles son los hechos que lo tienen atemorizado en medio de esta situación?

O.L.: Vandalizaron mi casa, diez hombres intentaron ingresar a la casa del abogado, ingresaron a la empresa de un familiar cercano y se llevaron dos cajas fuertes. Intimidaron al vigilante y le dijeron: “Esto es una venganza”. Se tiene información de que al parecer hay seguimientos a los abogados, a sus familiares, a mi familia y eso produce miedo. Esto nos llevó a que el caso mío sea denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

V.D.: El presidente ha hecho señalamientos graves contra su abogado y el de Sneyder Pinilla. Los ha relacionado con el cartel de la contratación de Bogotá y con extorsiones.

O.L.: Lo que he conocido de mi abogado es que es una gran persona, un gran ser humano, un profesional, lo conseguí de manera libre, nadie me incitó a buscarlo, y estamos trabajando de manera sincera para que el país conozca la verdad.

V.D.: El presidente ha dicho que esos abogados lo quieren tumbar del poder.

O.L.: La verdad solamente va a conseguir algo fundamental para Colombia y es fortalecer las instituciones y la democracia.

V.D.: ¿Usted quiere tumbar a Petro con esa verdad?

O.L.: No, lo que busco con esta verdad no va a tumbar al presidente. Va a fortalecer a Colombia.

V.D.: ¿Le quiere decir algo a su familia?

V.D.: Incluidos sus hijos y su señora.

O.L.: Sí, claro.