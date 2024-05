“Me quieren silenciar con una captura para amordazarme y que no cuente la verdad”, Sneyder Pinilla, testigo estrella de corrupción en la UNGRD

Luego de la explosiva entrevista que entregó a SEMANA el exsubdirector de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, en la que reveló parte del gigantesco escándalo de corrupción en la entidad y cómo se habría usado el presupuesto y contratos para supuestamente comprar el apoyo a las reformas del gobierno en el Congreso, y que terminó salpicando a los presidentes del Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle, por presuntamente recibir 4.000 millones para este fin, nuevamente apareció Pinilla, esta vez, advirtiendo que lo quieren silenciar.

“Los enemigos me quieren silenciar con una captura para amordazarme, para ultrajarme y que no cuente la verdad”: Sneyder Pinilla, testigo estrella de corrupción en la UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ThpMpPRrbx

“Me preocupa que se tergiversen las afirmaciones que hasta el momento he dicho. Sea lo primero de decir que todas mis afirmaciones son ciertas, tengo pruebas y la razón está de mi lado, porque estoy diciendo la verdad. Si por cualquier razón de interpretación cualquier persona comete una imprecisión por lo que hasta el momento se conoce, es algo que se sale de mi resorte y simplemente hace parte del debate público nacional”, inicia advirtiendo Pinilla.

Pero el exdirector de la UNGRD lanzó también lo que podría significar una advertencia para quienes pretenden deslegitimarlo como testigo de la corrupción que se tomó la entidad. “Pero las pruebas son pruebas, y en mi caso las tengo. Los enemigos me quieren silenciar, aprovechar cada momento para salirse y tratar de reescribir la historia, para mostrarse como víctimas, cuando en verdad son cómplices”, señala Pinilla en el video de un poco más de dos minutos en el que deja claro que tiene cómo probar lo que está afirmando.

“Ellos y yo sabemos lo que hicimos, por eso fui el primero en levantar la mano y señalar a Olmedo como mi jefe y responsable directo de las órdenes que me dio. También dije que me enteré de varios momentos claves y que fui yo quien se reunió con varios protagonistas de la vea pública nacional para entregar las preventas, porque nos torcimos, y hoy sigo insistiendo que debo decir toda la verdad, porque me avergüenzo de lo que hicimos y quiero reparar el daño para poder ver a mi familia de frente”, agregó Pinilla.