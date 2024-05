Presidente Petro insinuó que se embolató $1 billón que la UNGRD envió a una región que no tenía desastres. “Nadie se dio cuenta”

El escándalo que sacude al Gobierno nacional del llamado cambio, por la corrupción que estalló en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos (UNGRD) parece no tener límites.

Este viernes 24 de mayo, el propio presidente Gustavo Petro insinuó que se habría embolatado 1 billón de pesos que trasladó la UNGRD a Santander, a municipios que no tendrían desastres naturales.

En un discurso que dio el jefe de Estado desde Popayán en el departamento del Cauca, indicó que esos traslados de los multimillonarios recursos se trasladaron “sin que nadie se diera cuenta”.

“Las cuentas nos dan, y todavía hay que hacerlas mejor, que un billón de pesos fueron trasladados a municipios de Santander, donde no había desastres naturales. Ahí fue rápido, eso no fue 17 meses, eso fue así, sin que nadie se diera cuenta”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Y afirmó el mandatario colombiano: “Es más, no salen ni en la prensa todavía, porque en la prensa salen solo los carrotanques. Pero esto no sale. ¿Por qué? ¿Dónde no había desastres? ¿Por qué se fue una enorme cantidad de dinero? Hacer algunas obras que hay que mirar ahora. Si se hicieron, no se hicieron, se están haciendo. ¿Qué pasa con esa plata?”.

Palacio de Nariño | Foto: Guillermo Torres /Semana

“¿Por qué no hubo ni para las víctimas de Piojó, donde yo estuve allá andando en el barrio que se cayó en la montaña cerca de Barranquilla? ¿O por qué no hubo para La Mojana? ¿O por qué no hubo para allá al sur de Bolívar, donde se inundó entre Pinillos y Mompós? ¿Por qué no hubo para Rosas, etcétera? Que son los desastres que nosotros hemos tenido en este gobierno, que los hemos visto, que hemos hablado con su gente. ¿Por qué ni un peso?”, recalcó Petro.

Presidente Petro pidió perdón por los hechos de corrupción en la UNGRD y arremetió contra Olmedo López: “Es una quiebra moral”

Sin embargo, en ese mismo evento, el mandatario colombiano tomó una sorpresiva decisión en medio del escándalo de corrupción que estalló en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD).

Petro tomó la decisión de pedir perdón por la corrupción en la UNGRD, en la cual –según él– se robaron los recursos que debían parar a atender a los damnificados de los fenómenos naturales como el de El Niño.

Presidente Gustavo Petro y el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo Olmedo López | Foto: Foto Presidencia y foto Unidad Gestión del Riesgo

De la misma manera, el jefe de Estado arremetió contra el exdirector de esa entidad, Olmedo López, indicando que lo que pasó en la UNGRD es “una ignominia” y “una quiebra moral completa”.

“Y el dirigente de eso dice que de izquierdas, que pone el pueblo por delante. Eso se llama una quiebra moral completa, no solo de un individuo, sino de la concepción misma que se tiene que tener para gobernar. Y ante eso, porque es una ignominia, no hay más que pedir perdón, porque no tiene explicación, que no sea la codicia”, expresó Gustavo Petro.

Además, detalló: “Hicieron esos movimientos para robarse la plata. Y dejaron gente pobre, sufrida y en problemas, no solo gente pobre y sufrida, sino en problemas para poder seguir viviendo sin una sola ayuda, sin la mano del Estado, sin la mano del poder público, tan miserables como el peor de los neoliberales que haya gobernado Colombia”.