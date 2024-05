Urgente: Olmedo López a responder ante la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Fuentes de la Corte Suprema de Justicia confirmaron que esta citación es un proceso aparte al de los presidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle; quienes también están siendo investigador por el alto tribunal, después de que Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD, los salpicara con la supuesta entrega de 4 mil millones de pesos que habrían salido del contrato de los carrotanques para que, al parecer, apoyaran las reformas del gobierno de Gustavo Petro desde sus cargos en el Congreso de la República.

Sneyder Pinilla, Iván Name y Andrés Calle | Foto: SEMANA

“Tengo la plena certeza [de] que el señor Olmedo López le miente al país, con su método pretende generar caos, buscando beneficiarse y construir su principio de oportunidad y no pagar ni un solo día de cárcel (...) le he pedido a la Corte Suprema de Justicia que investigue mi conducta, y que llame al señor Olmedo López a declarar en esta investigación con el fin de esclarecer los hechos; no es lo mismo mentir ante los medios de comunicación que ante las instancias judiciales. Quien mienta en esta última incurrirá en el delito de falso testimonio”, afirmó el congresista del Partido Conservador.