El presidente del Senado, Iván Name, no es graduado como abogado, a pesar de informaciones oficiales del Congreso

El presidente del Senado, Iván Name, últimamente ha estado en el ojo del huracán por cuenta de las acusaciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien acusó al congresista de la Alianza Verde de haber sido sobornado con 3.000 millones de pesos, afirmando que todo hizo parte de un plan del Gobierno Petro para sacar adelante las reformas.

Actualmente, las autoridades judiciales investigan la veracidad de las acusaciones de Pinilla contra Iván Name, quien en medio del escándalo que se generó, terminó con la renuncia de figuras prominentes de su partido, incluyendo al exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, el cual fue seguido por la exalcaldesa de la capital, Claudia López, quienes dejaron la Alianza Verde una vez fueron dadas a conocer las acusaciones.

Luego, en el Congreso de la República, el senador Name se defendió de las acusaciones de haber recibido las cuantiosas sumas de dinero. “No recibí dineros ilícitos. Mi proceder es democrático. Es contraevidente decir que los recibí a cambio de favorecer unas reformas a las que me opuse”, dijo el presidente del Senado, asegurando que “combatí las reformas enfáticamente y les consta a todos ustedes”.

“Declaramos no compartir y no apoyar la reforma pensional. Pero eso no nos podía convertir en unos saboteadores porque eso no lo merecían la nación, la patria y el Congreso. Un día levanté la sesión en señal de discrepancia de la actitud señalada del presidente contra el Congreso. Nunca he sido un saboteador”, dijo.

Senador Iván Name. | Foto: Colprensa

Nuevo lío para Name

Durante años, distintos reportes en la prensa nacional e informaciones oficiales del Congreso de la República datan al senador Iván Name como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Sin embargo, SEMANA consultó con la institución educativa, los cuales certificaron que el actual presidente del Senado no culminó sus estudios de derecho en su momento, por lo cual, no tiene el título que posa en diferentes medios oficiales.

Por ejemplo, en la página oficial del Congreso de la República, en una nota de prensa oficial publicada por los canales de la institución muestran a Iván Name como “El político barranquillero, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana”. Esta nota fue publicada el día que el senador de la Alianza Verde asumió como presidente del Senado.

Nota sobre Iván Name donde lo califican como abogado en una nota de prensa del Senado de la República. | Foto: Semana

Nota sobre Iván Name donde lo califican como abogado en una nota de prensa de la Alianza Verde. | Foto: Semana

Así mismo, en la página de Directorio Legislativo, también oficial, registran a Name oficialmente en la pestaña de títulos académicos como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. El cual nunca logró culminar. En otras páginas como la de Congreso Visible de la Universidad de los Andes, también registran a Name como abogado de la Universidad Javeriana. De la misma forma aparece en una nota de prensa de la Alianza Verde.

SEMANA consultó con la Universidad Javeriana los cuales afirmaron la información de que Name no es graduado. “Certifica que IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ, identificado(a) con CC 3228280, estuvo matriculado en 5 periodos académicos anuales, adscrito al programa de DERECHO. No ha obtenido el título de ABOGADO”, dice el derecho de petición respondido por el centro educativo.

Derecho de petición sobre Iván Name respondido por la Universidad Javeriana. | Foto: Semana

Así mismo, muestran que Name cursó la carrera de derecho desde el primer periodo de 1975 hasta 1979, estudiando un total de cinco años, pero sin lograr conseguir el título de abogado que sí dice en distintas notas de prensa del Congreso.