“No es cierto que yo haya desplegado ninguna actuación dilatoria para hundir las reformas”: presidente del Senado, Iván Name

El presidente del Senado Iván Name se volvió a referir al trámite de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, luego de que lo tocara el escándalo de presunta corrupción de la UNGRD. Dijo que en ningún momento buscó bloquear la reforma pensional.

“El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar solo los proyectos que sean convenientes para el país. No es cierto que yo haya desplegado ninguna actuación dilatoria para hundirlas. El Senado se pronunció en su momento y derrotó nuestra posición frente a la reforma pensional. Ahora el trámite le corresponde a la Cámara”, aseguró Name.

El presidente del Senado hace el pronunciamiento luego de haber resultado salpicado por el escándalo de la UNGRD. En las últimas horas se han conocido unos chats en los que se probaría un encuentro que se dio entre Name, el exdirector de la entidad Olmedo López y la exalta consejera para las regiones Sandra Ortiz en un hotel en Bogotá.

Name ha negado cualquier responsabilidad con el escándalo. | Foto: Colprensa

Según ha dicho Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, Name habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo con el objetivo de ayudar a aprobar las reformas del Gobierno. “Bueno, es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”, afirmó.