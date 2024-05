Congresistas piden que presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, se aparten de esa dignidad por escándalo en UNGRD

“No recibí dineros ilícitos. Mi proceder es democrático. Es contraevidente decir que los recibí a cambio de favorecer unas reformas a las que me opuse”, dijo Name. Y agregó: “Declaramos no compartir y no apoyar la reforma pensional. Pero eso no nos podía convertir en unos saboteadores porque eso no lo merecían la nación, la patria y el Congreso. Un día levanté la sesión en señal de discrepancia de la actitud señalada del presidente contra el Congreso. Nunca he sido un saboteador”.