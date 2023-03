A James Rodríguez se le creció la familia, su hermana espera gemelos

La familia de James Rodríguez se encuentra feliz, luego de la noticia que compartió la hermana del 10 de la selección. Por medio de su cuenta personal en Instagram, Juana Valentina Restrepo anunció que está esperando gemelos, luego de compartir unas tiernas fotos.

Las fotografías fueron acompañas con el siguiente pie de foto, allí la hermana del cucuteño expresó toda su felicidad y manifestó que la noticia era una de las mejores que ha recibido a lo largo de la vida. “Hoy les compartimos una de las mejores noticias de nuestras vidas”.

La noticia compartida por la influenciadora las tomo por sorpresa a ella, a sus seguidores y por supuesto a los seguidores de su hermano. Cabe mencionar que Juana ya tiene un primer bebé, así que estaría esperando la llegada de su segundo y tercer bebé.

“No podemos esperar a dar la bienvenida a nuestros gemelos en camino y que nuestro pequeño se vuelva hermano mayor”.

La hermana menor de James Rodríguez, Juana Valentina, se casó y en la reunión un familiar aprovecho y pidió la mano a su novia. - Foto: Instagram: @juanavalentin

El carrete cuenta con dos fotografías, en la primera se le ve a la creadora de contenido en compañía de su esposo y de su primero hijo, Isaías; ella tiene una prueba de embarazo en la mano. En la segunda foto se puede apreciar la ecografía en donde se reveló que está esperando gemelos.

Los comentarios y buenos deseos por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y estos fueron algunos de los mensajes más destacados que le dejaron a la empresaria, quien se casó por lo civil el año pasado en el mes de mayo.

“Me mueroooo😍😍😍 felicidades! ¡Dios bendiga esos bebés”; “Whatttttttt! Que noticia más hermosa. Felicitaciones”; “Ay que es estoooooo… ¡TE AMO FLAQUITAAAAA !!! Felicitaciones”; “Todas las bendiciones del mundo”; “Juanis! Felicitaciones”.

Hermana de James responde a críticas sobre crecimiento de su hijo

Juana Valentina Restrepo, hermana de James Rodríguez, suele ser una persona bastante activa en redes sociales; sin embargo, no suele compartir temas de vida de su vida privada en dichas plataformas y los pocos que ha compartido son motivo de críticas para algunos de sus seguidores.

Es por esto que la creadora de contenido e influencer manifestó que no volvería a publicar cosas relacionadas con su hijo y con su desarrollo, ya que ha recibido diversas críticas de personas, criticando el crecimiento y la evolución del mismo.

Incluso, el contenido compartido por la empresaria ha sido en respuesta a sus fanáticos que se han interesado por su vida privada y por su faceta de madre; sin embargo, las críticas siempre han estado presentes.

Meses atrás, la creadora de contenido por medio de su cuenta de Instagram se refirió a los comentarios que ha recibido y que tienen relación con su primer hijo. La joven aseguró que no suele responder a este tipo de comentarios, pero la insistencia por parte de algunos de sus seguidores la llevo a hacerlo; por eso arremetió contra las personas que se dedican a criticar a los “hijos ajenos”, sin tener derecho alguno para levantar algún tipo de juicio.

Restrepo subió una serie de videos en los que hacía referencia a opiniones que dio una mujer sobre el crecimiento de su hijo, quien nació en diciembre de 2021. La influencer manifestó estar muy molesta, ya que no permite que nadie hable mal de su hijo y no es para menos, a ninguna mamá le gusta que se metan con sus hijos,

La creadora de contenido se casó con Víctor Forero - Foto: Instagram @juanavalentina

“Por comentarios como los de la señora Ana Milena, que seguramente no tiene nada que hacer que andar comentando de vidas ajenas, de verdad, estoy furiosa, que los creadores de contenido nos abstenemos tanto de mostrar muchas cosas en esta plataforma”, dijo la colombiana para iniciar su respuesta ante las críticas.

La hermana del futbolista aclaró que está en la raíz que la llevó a tomar la decisión de no compartir nada referente a Isaías, debido a que todos los niños tienen procesos diferentes y solo ella conoce los de su hijo.

Este fue el vestido de novia que uso la creadora de contenido el día de su boda. - Foto: Instagram @juanavalentina

“Uno, porque no me gusta sobreexponerlo. Dos, porque generalmente nunca falta un comentario como el de esta señora. A lo que voy es que uno no puede opinar sobre un hijo ajeno, ni sobre los procesos de otros bebés, ni compararlos porque todos los niños van a su tiempo”, expresó la joven en el clip.

“Todos los niños tienen procesos diferentes, no todos gatean al mismo tiempo, no todos hablan al mismo tiempo, no todos caminan al mismo tiempo”, agregó Juana Valentina en su post de las historias del perfil.