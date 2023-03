Muere actor israelí Chaim Topol, protagonista de ‘El violinista en el tejado’

En las últimas horas, se ha conocido una triste noticia que enluta al mundo del cine, pues el famoso actor israelí Chaim Topol, recordado por interpretar a Tevye, el protagonista, en la película musical, El violinista en el tejado (producción de 1971), falleció a sus 87 años, tras una larga batalla con el Alzhéimer.

Así lo dio a conocer el presidente de Israel, Isaac Herzog, por medio un hilo de su cuenta de Twitter, en donde confirmó el lamentable hecho: “Desde el violinista en el tejado hasta el tejado del mundo, Haim Topol, quien falleció entre nosotros, fue uno de los artistas de teatro israelíes más destacados, un actor talentoso que conquistó muchos escenarios en Israel y en el extranjero, llenó las pantallas de cine con su presencia y, sobre todo, penetró profundamente en nuestros corazones”.

“Durante las décadas de su gloriosa carrera, Topol nos representó con gran respeto. Está condecorado con muchos premios por su talento y creación, pero el premio más importante de todos lo ganamos nosotros, que reímos y reímos con él en las decenas de personajes que interpretó”, agregó.

מכנר על הגג ועד לגג העולם, חיים טופול שהלך מאיתנו היה מאמני הבמה הישראליים הבולטים, שחקן מחונן אשר כבש במות רבות בארץ ומעבר לים, מילא בנוכחותו את מסכי הקולנוע ובעיקר נכנס עמוק לליבנו. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 9, 2023

Y continuó: “Como testimonio vivo de su implicación y sensibilidad social está el proyecto que lideró, Kfar Nahar Jordan, para niños enfermos y discapacitados y sus familias. Tuve el privilegio de conocerlo de cerca durante el establecimiento de la aldea única y de estar expuesto a su trabajo incluso fuera del centro de atención”.

“!Topol fue uno de los gigantes de la cultura israelí y lo extrañaremos mucho. Condolencias a su querida familia y a todos sus seres queridos. De bendita memoria”, puntualizó el mandatario israelí.

De acuerdo con el diario de ese país, The times of Israel, Topol falleció en su casa que se encuentra ubicada en Telaviv, en donde estuvo acompañado de su familia en sus últimos días de vida.

De igual manera, el primer ministro de Israel, también se manifestó mediante un hilo de Twitter en donde aseguró que tanto él y su esposa, como muchos ciudadanos, se sentía con gran dolor: “Nos despedimos hoy con profundo dolor de nuestro amado Haim Topol, amado por la audiencia, quien fue uno de los más grandes artistas del Estado de Israel. Fue uno de los más grandes amantes de la Tierra de Israel, y el pueblo de Israel le devolvió su amor”.

actor Chaim Topol con el primero ministro Israeli premier Ariel Sharon (R) (Photo by SVEN NACKSTRAND / AFP) - Foto: AFP

“Topol fue un artista polifacético, con gran carisma y energía. Representó brillantemente a Israel en el mundo y recibió un reconocimiento internacional que pocos han recibido”, destacó el político.

“Cada obra de teatro o película con su participación proporcionó una experiencia extraordinaria. Su amplia sonrisa, voz cálida y sentido del humor único lo convirtieron en una figura popular que se ganó el corazón de la gente”, agregó.

Netanyahu fue enfático en que el actor “tenía un corazón enorme. Apoyó apasionadamente la justicia de Israel y creía apasionadamente en la visión sionista. Estas opiniones fueron expresadas por Barish Gali, en todo el mundo. Al mismo tiempo, Topol ayudó a niños enfermos y con necesidades especiales, con un fuerte deseo de contribuir a la resiliencia de la sociedad israelí”.

De Israel nació un gran actor, Chaim Topol (Photo by SVEN NACKSTRAND / AFP) - Foto: AFP

Y rememoró un icónico momento que queda en la historia para la posteridad: “Tuve el privilegio de entregarle a Topol el Premio Israel hace ocho años y le dije lo orgullosos que estábamos todos de él. Ya sea que haya interpretado a Saleh Shabti, Tovia el ordeñador o Milos Columbo junto a James Bond, Topol sigue siendo humilde y ama a la gente”.

רעייתי שרה ואני, ככל אזרחי ישראל, נפרדים היום בכאב עמוק מיקירנו חיים טופול – אהוב הקהל שהיה מגדולי אמניה של מדינת ישראל.



הוא היה מגדולי אוהביה של ארץ ישראל, ועם ישראל החזיר לו אהבה — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 9, 2023

El político israelí no ocultó el doloroso momento que atraviesa el país: “Lamentablemente, El violinista en el tejado ya no está con nosotros. Las cuerdas del violín sonaron. Se ha firmado el pergamino de la vida de Topol, pero sé con plena confianza que su contribución a la cultura israelí seguirá existiendo durante generaciones. Sarah y yo enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia. De bendita memoria”.

El actor comenzó su carrera mientras prestaba su servicio militar, y en ese camino conoció a Galia, quien fue su esposa, posterior a ello, “se unió a un grupo de teatro, apareciendo en múltiples producciones antes de su primer papel en el cine, el drama de 1961 I Like Mike”, conforme informa The times of Israel.

Por su participación en Sallah Shabati se hizo conocido mundialmente, pues dicha producción fue galardonada con el premio a la mejor película extranjera en los Globos de Oro. Luego, en cientos de ocasiones dio vida a El violinista en el tejado en su adaptación para teatro.