Las sensuales fotos de Carolina Gómez, la nueva novia de Yeferson Cossio

Yeferson Cossio sostuvo una relación de 10 años con la influencer Jenn Muriel, pero luego de varios intentos por salvar su noviazgo no lo lograron y cada uno siguió su camino. Ahora el paisa se está dando una nueva oportunidad en el amor y lo hace con una mujer 10 años menor que él.

¿La conocía? Estas son algunas de las explosivas fotos de la nueva novia de Yeferson Cossio, una hermosa joven que enamora a muchos con sus encantos.

Uno de los influencer colombianos que más fama ha ganado es sin lugar a dudas Yeferson, quien gracias al contenido que realiza para redes, le ha dado para tener lujosas propiedades como carros, casas, además de poder realizar viajes a exóticos destinos.

El creador de contenido constantemente suele estar activo en redes sociales como Instagram, mostrando diferentes detalles de su día a día que van desde las distintas bromas que le hace a su hermana, así como una que otra obra de caridad o donación que realiza.

Recientemente, sorprendió a sus seguidores, todo por revelar quien sería su nuevo amor, una hermosa joven paisa que le robó el corazón.

Y es que después de poco más de 10 meses de haber terminado con Jenn Muriel, por fin se le volvió a ver a Cossio acompañado y para muchos, es muy buena compañía.

Se trata de Carolina Gómez, una joven de origen paisa de la que no se sabe mucho, pero de la que se dice tiene entre 18 y 19 años.

Fue la misma Gómez la encargada de confirmar la relación, quien por medio de su cuenta de Instagram publicó una foto donde se le puede ver junto a Yeferson.

Al darse a conocer el nombre de la joven, muchos internautas de inmediato llegaron a su cuenta de Instagram, donde suele impactar a sus más de 270.000 seguidores con sus provocativas fotos.

Evidencia de esto, la vez que posó desde la playa, dejando ver su cuerpazo y voluptuosa delantera.

También cuando estaba vestida de una especia de vaquera, cautivando a muchos con su cuerpazo.

Pero sin lugar a dudas, una de las fotos que más suspiros generó, fue cuando posó ante la cámara con un vestido rojo, dejando a más de uno boquiabierto.

Tras conocerse la nueva novia de Cossio, en redes sociales no se hicieron esperar toda clase de comentarios, muchos de estos lanzando fuertes críticas.

“Cambió Rolex por Casio”... “me quedó con Jenn Muriel, esa sí es una verdadera mujer”... “No yefito si querías una muñeca la hubieras comprado sale mas económica, no jode, no pide no cela y te complace jajajaja sin ofender “... “Jajaja jajaja esa no es la muñeca que Cintia le dio a Jhoan yo creo que sí”... “Vaya, ella podría interpretar perfectamente a una robot con inteligencia artificial! Parece muñeca”, son algunas de las palabras que se pueden leer en redes. Pero lo que más indignó a Yeferson, fue que la trataran de “plástica”.

Ante las críticas, el influencer respondió que “Solo tiene implantes mamarios ¡Hasta su cabello es natural! Me consta, yo pensé que tenía operada hasta la boca, pero no. Por difícil que parezca, es así de hermosa naturalmente”.

No obstante, la joven no presta atención a lo que digan de ella e hizo una nueva publicación donde se le vio en vestido de baño y poniendo un mensaje que decía: “Tú muñequita”, como al parecer le diría Cossio de cariño.

El creador de contenido no dudó en comentar la foto de la joven y decirle que no prestara atención a lo que los demás dijeran.

“No eres ni más, ni menos que nadie. Únicamente una mujer que vale tanto como cualquier otra. Ninguno aquí tenemos delirios de superioridad y mucho menos de inferioridad. Sigue siendo tú misma. El resto que se maten si ellos quieren. Muñequita. 🖤”, escribió Cossio.