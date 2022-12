Jenn Muriel habló de su nueva etapa; ¿ya olvidó a Yeferson Cossio?

Jenn Muriel es una de las mujeres más admiradas del país, hoy en día se ha convertido en uno de los personajes de la farándula colombiana con más seguidores en su cuenta personal de Instagram. Varios aseguran que la paisa se dio a conocer por su larga y mediática relación con Yeferson Cossio, con quien terminó hace meses atrás; sin embargo, lo cierto es que su carrera como creadora de contenido tiene una trayectoria de varios años.

Además, la mujer también es admirada y seguida por su belleza y por el contenido que comparte por medio de sus redes sociales. Luego de que culminara su relación con Cossio, Jenn ha dejado en evidencia, por medio de sus redes sociales, que se ha dedicado a crecer y sanar varios aspectos en su vida personal; esto lo ha hecho por medio de viajes en los que ha estado en compañía de su familia, alejándose de las redes y de los temas mediáticos.

En medio de una de las dinámicas de la red social Instagram, la creadora de contenido le contó a sus seguidores que durante su proceso de transición se ha bajado bastante de peso; sin embargo, aclaró que no se obsesionó, pero sí intento manejarlo con cautela para que su salud no se fuese a ver afectada y, para ello, implementó diferentes estrategias para irlo recuperando de a pocos, sin estrés o cargas innecesarias.

“Me bajé demasiado de peso, fueron como, más o menos, cinco kilogramos de musculatura. ¿Ustedes saben qué es cinco kilogramos de musculatura?, por eso no me he vuelto a pesar, la verdad, porque que uno se obsesiona demasiado con eso”.

Tras las declaraciones de la joven, uno de sus seguidores aprovechó para preguntarle mediante la dinámica de dicha red social qué versión de Jenn le gustaba más, la anterior o la que actualmente está construyendo.

“La Jenn de antes o la de ahora, las dos, yo me amo en todas mis etapas, obviamente en el presente me siento más madura y, como dicen por ahí, estoy en remodelación, me está quedando súper bonita la mente y el alma, y estoy en un buen momento para serles sincera”.

Jenn Muriel celebró su cumpleaños con fotos en la playa

Días atrás, Jenn Muriel compartió un carrete con varias fotografías en una playa de Miami, Estados Unidos, bajo la descripción: “Happy birthday to me #28″. La creadora de contenido celebró su cumpleaños número 28, el 19 de noviembre y le dio la bienvenida a este nuevo año de vida.

Sin duda, lo que llamó la atención de sus fanáticos, y deslumbró a más de uno, fue el pequeño traje de baño y una bata que lució en las sensuales imágenes. En las fotografías presumió su escultural y marcada figura, además de sus grandes tatuajes, uno de los atractivos más deseados por sus seguidores.

Incluso, a principios del mes de noviembre, Jenn Muriel le dio la bienvenida al mes de noviembre con una galería de fotografías; “Hola, noviembre”. Además, gracias al atuendo que luce, la paisa se robó el suspiro de más de uno.

La mujer luce una ropa de color negro ajustada al cuerpo, gracias a este se puede evidenciar la belleza de sus piernas. La influenciadora acompañó dicho atuendo con un ‘look’ en el que luce el cabello suelto y un maquillaje sobrio que resalta la belleza de su rostro.

Como era de esperarse, los comentarios y las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Estás hermosa”, “Ay, Dios Santo, ese Cossio es mucho paparote”, “cada vez más linda”, “menudo noviembre”, “solo le pido a Dios que me castigue por todos mis pecados con una mujer como vos”, “guapísima”, “diosa”, fueron algunos de los cumplidos que recibió la paisa.