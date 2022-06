¿Jenn Muriel y Yéferson Cossio terminaron su relación?

Los seguidores de los creadores de contenido, Yeferson Cossio y Jenn Muriel, se encontraban muy contentos en los últimos meses luego de la reconciliación que la pareja había tenido. Sin embargo, en estos días, los rumores se apoderaron de las redes sociales luego de que se notara una evidente distancia entre los dos.

La relación había terminado hace poco, ya que la pareja había manifestado que tenían proyectos diferentes para sus vidas, por lo que habían tomado la decisión de finalizarla, pero no por falta de amor. Sin embargo, tan solo unas semanas después la pareja volvió a mostrarse en redes sociales.

Pero han pasado las semanas y los dos influencers han dejado de compartir fotos y vídeos juntos, lo que dio pie para que iniciaran las sospechas de que algo podría estar mal en la pareja. Incluso hay gente que ha tomado los mensajes en Twitter de los dos famosos como indirectas que indicarían el final de la relación.

Y después de varios días en que Jenn Muriel estuvo inactiva en redes sociales, volvió con una historia dedicada a una de sus mascotas. Sin embargo, el mensaje que escribió la creadora de contenido se robó la atención y comenzó a generar rumores entre sus seguidores.

“Cuando dicen ‘viene algo mejor’ no significa otra persona, también es estabilidad contigo mismo, amor propio, buenos momentos, proyectos, madurez emocional y por, sobre todo, paz mental”, escribió Muriel.

Y bastaron algunos minutos de ser pública esta historia, para que los seguidores manifestaran que la relación con Yéferson Cossio había terminado y que el mensaje de Jenn hablaba indirectamente de encontrarse soltera y tranquila en este momento.

Incluso, varias personas manifestaron haber visto al creador de contenido antioqueño en un bar de Bogotá en el que, según los comentarios, se encontraba despechado y cantando con mucha pasión la canción “Tusa” de la artista colombiana Karol G. Pero por ahora, ni Yéferson, ni Jenn, se han manifestado públicamente.

Yeferson Cossio: el único que vale la pena para mí es Rodolfo Hernández

Durante una entrevista revelada hace dos semanas con el podcast Dimelo King, Cossio aseguró que votó por Rodolfo Hernández en primera vuelta, destacando que es la opción que necesita Colombia para quedar en manos de una persona íntegra y que no caerá en prácticas corruptas de cara a una eventual presidencia.

Entre las explicaciones dadas por Cossio para justificar su decisión destacó que, según él, fue el único que no le ofreció dinero a cambio de respaldo o publicidad en redes y que, por el contrario, se dedicó a explicarle su programa de gobierno y las intenciones que tiene con Colombia en caso de ser elegido.

“No voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero la mayoría de candidatos me contactaron, obviamente por la cantidad de gente que uno puede traer, y todos llegaron a ofrecerme plata. Uno me dijo que eran recursos ilimitados, otro me ofreció no sé qué en Presidencia, un montón de cosas”, dijo este influencer.

Cossio agregó que “otro me ofreció el dinero por adelantado, pues por si no ganaba, para que lo tuviera ahí, aunque no me dijo que no perdía. El único que no me ofreció plata fue Rodolfo, él fue el único que me dijo, vea, venga, siéntese conmigo y escuche qué es lo que yo quiero hacer, escuche mis propuestas”.

Ante estas palabras, el equipo de campaña del ingeniero Rodolfo Hernández agradeció las palabras del influencer, destacando que “hace unos meses, el influenciador visitó Bucaramanga y estuvo con el ingeniero y conoció a su familia, su casa, su finca y sus oficinas”.