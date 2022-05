Rodolfo Hernández le expresó su agradecimiento a Yeferson Cossio tras declaraciones

Muchas veces las figuras públicas cuidan no revelar sus posiciones políticas para no generar controversias. Sin embargo, el polémico influenciador Yeferson Cossio reveló cuál es el candidato que, en su concepto, podría cambia el rumbo del país si llega a ganar la presidencia.

El influenciador paisa, que en Instagram cuenta con más de 9.3 millones de seguidores, reveló que se llevó una sorpresa luego de que varios candidatos a la presidencia lo contactaron para contratar sus servicios en redes sociales, pues uno de ellos no le ofreció dinero.

“La mayoría de candidatos me contactaron, obviamente por la cantidad de gente que uno puede atraer (en redes sociales). Todos llegaron a ofrecerme plata”, contó Cossio.

Continúo afirmando que las propuestas de algunos fueron bastantes excéntricas: “Uno me dijo que había recursos ilimitados y otro me dijo que tenía algo para mí en la presidencia; otro me dijo que me pagaba por adelantado por si acaso no ganaba”.

Sin embargo, el único que no le ofreció dinero a cambio de sus servicios, asegura Cossio, fue el candidato del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Fue el único que me dijo: vea, siéntese y escuche mis propuestas”, explicó. El influenciador confesó que, de hecho, se reunió en más de una ocasión con Hernández: “Primero fue a mi casa y luego fui a su casa, en Bucaramanga, y me reuní con él”.

Las propuestas del santandereano, que aparece tercero en las encuestas, le gustaron. No obstante, hubo algo que lo hizo dar un paso al costado. “Las propuestas son muy buenas, pero al final yo pensé que a este señor lo tenían muy amenazado, porque apenas empecé a salir con él y me entraron muchas amenazas. Entonces me cuestioné si valía la pena, puse todo en una balanza y concluí que no me iba a hacer matar. Los enemigos de él se hubieran vuelto mis enemigos”.

Gracias @YefersonCossio a usted, a su familia y a todo su equipo de trabajo por el apoyo 🫶🏻🇨🇴#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/P3ylf5wnII — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 28, 2022

Por esa razón, señaló, “decidí no meterme en política, pero para mí, Rodolfo es el único cambio, de resto vamos a seguir en la misma mierda”.

El candidato, por medio de sus redes sociales, agradeció a Cossio por las palabras que le dedicó: “LA HONESTIDAD NO TIENE PRECIO. Gracias @YefersonCossio a usted, a su familia y a todo su equipo de trabajo por el apoyo”, escribió el candidato, quien en las últimas horas encendió una polémica por una propuesta que inmiscuye al Parque Nacional Tayrona, en su cuenta de Twitter.