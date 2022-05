“Ahí queda el Parque Tayrona”: la crítica de Petro a propuesta de Rodolfo Hernández

El pasado 24 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial Rodolfo Hernández compartió una propuesta que implementaría en un eventual gobierno suyo. Se trata de impulsar el desarrollo de zonas con potencial turístico y uno de sus objetivos incluye el río Magdalena.

“Como presidente de la República voy a impulsar el desarrollo de todas esas zonas del país tan llenas de belleza, pero tan faltas de oportunidades y servicios que cubran las necesidades de su gente. Zonas que tienen todo para ser centros de turismo internacional”, compartió en Twitter.

Rodolfo Hernández también indicó que en un eventual gobierno suyo convertirá una franja de la costa, entre Santa Marta y Riohacha, en zona franca, “libre de impuestos, para promover que las cadenas hoteleras que ya han manifestado su interés construyan un gran puerto deportivo”, aseguró.

Este puerto deportivo también sería de estilo europeo. Contará con 500 amarres “como los del Mediterráneo”, hoteles, playas y centros comerciales con cines y teatros. Todo esto generará 60.000 empleos, según afirmó el candidato. Además, hizo referencia al río Magdalena, el cual asegura querer convertir en “un atractivo turístico lineal como el Rin de Alemania”.

“Con dragado para cruceros, generando decenas de polos de atracción a lo largo de su recorrido navegable atravesando 11 departamentos y 1.540 km, vertebrando ambas orillas del río. Así sumaremos miles de empleos más y nuevas empresas para el progreso del país”, manifestó el candidato presidencial.

La crítica de Gustavo Petro

Cuatro días después de que Rodolfo Hernández expusiera su propuesta, y apenas un día antes de las elecciones presidenciales, su rival en la carrera a la Casa de Nariño, Gustavo Petro, citó el tuit y agregó una contundente crítica en la que, además, también hizo referencia al expresidente Álvaro Uribe.

“Con todo respeto, ahí queda el Parque Nacional Tayrona, por respeto a la naturaleza y los pueblos indígenas, no se puede acceder al deseo de Uribe, de hacer negocios hoteleros y destruir una naturaleza que es única.

Con todo respeto ahí queda el Parque Nacional Tayrona, por respeto a la naturaleza y los pueblos indígenas, no se puede acceder al deseo de Uribe, de hacer negocios hoteleros y destruir una naturaleza que es única. https://t.co/u5xDw0bmce — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 28, 2022

“¿Por qué extrañarse que niegue sus propuestas?”: expresidente Uribe sobre Petro

Este sábado, el expresidente de la República publicó un fuerte mensaje contra el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, en el que lo acusó de negar algunas de sus propuestas.

“Si Petro niega asesinato de magistrados de la Corte y la destrucción del Palacio de Justicia con dinero del narcotráfico, ¿por qué extrañarse que niegue sus propuestas de acabar con las pensiones, las regalías, y que se eche para atrás de pagarle 500 mil a las madres solteras?”, dijo el exprimer mandatario en su cuenta de Twitter.

Esta polémica se dio porque Sergio Fajardo, candidato presidencial de la Coalición de la Esperanza, había acusado que los programas que propuso Petro cuestan cerca de 130 billones de pesos y lo que recaudaría con la reforma tributaría recolectaría solo la mitad.

“Por ejemplo, él decía que les iba a dar medio salario mínimo a las madres cabezas de familia comunitarias. Me dijo ‘falso, Fajardo, yo no dije eso’. Pero yo tengo aquí este folleto que me entregaron en la entrada del Portal de Suba que dice: impulsaremos el salario vital de ingreso mínimo a madres cabeza de hogar. Voy a la siguiente: el Estado proveerá empleo a quienes no tienen trabajo. Tiene una gran capacidad, enreda lo que sea, con una elocuencia muy grande”, comentó Fajardo.

Si Petro niega asesinato de magistrados de la Corte y la destrucción del Palacio de Justicia con dinero del narcotráfico,



¿por qué extrañarse que niegue sus propuestas de acabar con las pensiones, las regalías, y que se eche para atrás de pagarle 500 mil a las madres solteras? — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 28, 2022

Este no es el primer mensaje que le envía Uribe a Petro, pues este martes, tras El Debate Definitivo, organizado por SEMANA y El Tiempo en el que participaron los candidatos presidenciales que lideran las encuestas, fue la reforma tributaria a la que se tendrá que enfrentar el país.

Según dijo el candidato del Pacto Histórico durante el debate, su idea es recaudar esa cifra mediante la modificación de la estructura tributaria del país, de los cuales 25 billones serán para financiar sus programas sociales y el restante para “abonar al pago de la deuda”.

Petro ha explicado que su reforma buscará eliminar las exenciones de las que hoy gozan algunas empresas y aumentar los impuestos a las personas con mayores recursos.

Esta propuesta no cayó bien en el expresidente Uribe, quien le pidió al senador de izquierda “no más impuestos”, al considerar que se estaría afectando a las empresas, que son las que generan empleo en el país, y comparó el sistema tributario colombiano con el chileno. “Doctor Petro, no más impuestos. En Colombia las empresas tienen una tarifa de renta del 37 %, en Chile es del 21 % y el presidente Boric anuncia que la subirá al 26. Los individuos en Colombia tiene una tarifa marginal del 39 %, en Chile del 35″, comentó Uribe.