Polémica: Westcol estaría en problemas por comentarios despectivos contra Ibagué; abogados anunciaron que tomarán medidas

WestCol no sale de una polémica para meterse en otra, y lo hace con una facilidad enorme, todo gracias a que sus conversaciones en sus videos streaming son tan naturales que él va soltando sus pensamientos sin ningún filtro, asunto que a veces le hace falta, como cuando atinó a decir que “fulminaría a balazos” a un hombre gay por meter a su casa a otro hombre y tener relaciones íntimas.

“No papi, eso sí ya… Ey, puedes decirme lo que quiera bro, pero eso sí no va conmigo… ‘WestCol es un homofóbico’, cero perro, que haga sus mierdas y que el hijuepu** sea cacorro, pero que no me traiga otro man acá ni por el pu**s”, arremetió el paisa con indignación, después de leer lo que sería una pregunta de que si “Yaren” (que no queda claro quién es) se “volviera gay y llenara su casa de hombres”, qué pasaría, aclarando primero que “no es homofóbico”, pero que de ninguna manera permitiría prácticas homosexuales en su hogar.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

El creador de contenido quedó en el centro de una polémica por comentarios que hizo recientemente. - Foto: Instagram @westcol

No contento con eso, subió la conversación a un tono amenazante contra la vida de dicho personaje: “Enciendo a esa gonor*** a balín, si le gusta tanto que le den por ese cul* le hago otros 17 huecos para que le den… Uy papi, lo fulmino a balazos, que no venga por aquí a joderme la put* vida, que hagan sus maricadas, pero lejos de mí, ¿por qué yo tengo que aguantarme esa mier**?, nunca en la vida”, finaliza las declaraciones del streamer.

A estos comentarios en contra la comunidad LGBTI se suman frases despectivas sobre Ibagué, la capital musical de Colombia; sus palabras ofendieron a más de uno en redes sociales. Todo se dio en medio de una de sus transmisiones en la plataforma Twitch, cuando estaba conversando con otros streamers sobre algunas ciudades de Colombia y la percepción que se puede tener en el exterior, este dijo: “Usted cree que va a mencionar Colombia y le van a decir, Ibagué, Cúcuta… Ni por el hijue****. Eso nunca va a pasar. Para los de Ibagué que viven en ese hijue**** hueco, eso no pasará ni por el pu*** ¿Ok? Solo quiero que lo sepan. Una cosa que me encanta decir es que Ibagué es una mie*** (…) La vida es cruel, está mal, pero no nacimos allá”, manifestó.

Westcol es reconocido por sus transmisiones en Twitch. - Foto: twitter @westcol_

Pese a esto, el streamer compartió un video en su cuenta de Instagram, hablando al respecto del debate generado en las plataformas digitales por cuenta de sus controversiales comentarios. Allí aseguró que varios usuarios en realidad estaban muy sensibles con el tema y que no era sano tomarse todo a pecho, como lo hicieron.

“Sobre Ibagué, no he hablado mucho de eso, pero he visto a muchas personas atacadas, con mucha rabia. Yo no quiero escudarme aquí... yo no puedo explicarlo, a lo bien es muy complicado hablar. Lo único que les voy a decir es que no se tomen todo tan a pecho, por fa. Si ustedes saben que su ciudad es muy chimba, no tienen por qué estar respondiéndome a mí. Yo sé que Ibagué es chimba, parce (...) Como jodemos a Bogotá, como jodemos a Pereira, como nos jodemos aquí nosotros en Medellín. Dejen de ser tan cristalinos, disfruten la vida por favor. ¿Por qué le dan importancia a semejantes estupideces, por qué se enojan de esa manera?”, resaltó el creador de contenido en sus historias”, dijo el creador de contenidos, refiriéndose al rechazo que ha recibido en las redes sociales.

El streamer Westcol ya se pronunció sobre la "funada" que está recibiendo en las redes sociales por hablar mal de Ibagué. - Foto: Instagram

Pues bien, a pesar de sus declaraciones, el alcalde de la capital del Tolima, Andrés Hurtado, se pronunció al respecto y lo declaró como “persona no grata” en la ciudad.

Pero, al parecer, esto no terminó ahí. Dos expertos en derecho y Gestión Pública —Camilo Acevedo y Mauricio Gutiérrez—, oriundos de Ibagué, fueron quienes tomaron la vocería y han decidido tomar cartas en el asunto y llevar lo ocurrido ante la justicia colombiana, interponiendo una acción de tutela en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (TIC) y las plataformas digitales como Facebook, Instagram y Twitch, abogando que sea respetado su derecho al buen nombre y honra, además de se ejerza un control a estos contenidos y al correcto uso de las redes sociales, así como solicitan que sean eliminadas las declaraciones del joven y que se retracte de sus fuertes comentarios.

“Nos como ibaguereños nos sentimos en la obligación de abarcar esta situación desde un marco jurídico y llevarlo hasta una entidad judicial (...) Tomamos la vocería de miles de personas que se sienten identificados con la ciudad”, dice Camilo Acevedo al diario local El Nuevo Día.

Mauricio Gutiérrez también agregó al diario que quieren “hacer un aporte... y marcar esa diferencia para que el uso de redes sociales sea controlado y que el Ministerio de las TIC tenga esos controles para que cualquier persona no atente moralmente contra otros (...) Queremos contribuir a un desarrollo normativo”.