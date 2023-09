Claudia Bahamón despide a Martha Isabel Bolaños de ‘MasterChef’ con emotivo recuerdo de su fallecido padre

“Me decidí por un plato que tenía muchos procesos e iba bien, iba corriendo, pero iba bien y la base de este plato era el arroz. Como tenía tantas preparaciones y los fogones estaban ocupadas, cuando llegó la hora de poner en bajo el arroz, yo recuerdo que yo puse algo en bajo, pero seguramente no fue el arroz, fue otro sartén, me confundí porque es mucha la presión y cuando llegó Jorge a ver mi estación abrió el arroz y me di cuenta de que estaba quemado” , declaró la actriz al momento en que se conoció su salida del show.

“Martica es para mí una mujer de carácter que no se doblega ante las adversidades, sino que las enfrenta con determinación. Para mí Martica representa a esa una mujer maravillosa, sincera, fuerte y sensible, sin pelos en la lengua y noble a la vez. Y eso en esta sociedad es un tesoro. ¿Qué no le cala a mucha gente? ¿Que puede estar expuesta a muchas críticas? Puede ser, pero, ¿saben por qué? Porque es sincera, es desafiante, no es conformista, intimida, claramente, con su determinación, no se ajusta a las expectativas tradicionales y todo esto lo complementa con su corazón noble”, escribió la opita en su publicación.