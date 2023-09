Duras críticas contra Claudia Bahamón por mencionar muerte de su papá para promocionar una marca

Pero eso no fue lo que generó controversia en las redes sociales, sino que relacionó ese hecho con el funcionamiento del carro de la marca de la que ella es embajadora , a lo que muchas personas indicaron que no era la manera de hacer publicidad.

“Cuando yo me monté en el carro, resulta que tiene un sistema maravilloso y si el carro empieza como a irse de ladito, porque te quedas dormido o te pusiste a ver el celular, error, el carro inmediatamente te regresa. Solo”, dijo la presentadora asegurando que si su padre hubiera tenido uno de esos no habría muerto.

“Qué horror...”; “Qué bajeza”; “Uy no parce! Pues cada cual haga con su duelo lo que quiera, pero personalmente me parece una gon$%& usarlo para capitalizar y venderle cosas a la gente”; “Nooo, eso no puede ser cierto”; “Al final sentí como unas ganas de llorar pero de vergüenza. Todo ahí muy mal”; “Cuando no respetas ni la memoria de tu papá para vender. Gon$&#”; “Ja, ja, ja ¿me sorprende? No me sorprende“, fueron algunos comentarios que recibió la publicación.