Claudia Bahamón reveló que fue víctima de acoso por parte de una exreina

Claudia Bahamón fue acosada por un sacerdote

“Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular... Me decía que lo grabara por el fax”, dijo Bahamón.

También fue acosada por una exreina de belleza

“Ella me defendió de una chica que es lesbiana, que estuvo en el reinado de Miss Colombia y me echaba los perros siendo reinita. Me llamaba al noticiero. Yo me ponía nerviosa. Me llamaba todas las mañanas, sin falta, así yo no quisiera atenderla”, confesó Claudia Bahamón.