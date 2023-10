Ola de memes por salida de ‘El Negrito’ de MasterChef Celebrity; furia de usuarios fue contra Carolina Acevedo: “vendidos”

Sin embargo, MasterChef Celebrity 2023 le dio un toque particular a la programación nocturna, presentando una variada gama de creadores de contenido y artistas, quienes plasmaron su personalidad y conocimientos gastronómicos para avanzar en la competencia. Algunos terminaron siendo los menos queridos por el público, ya que sus actitudes y comentarios no fueron nada agradables ante las cámaras.

Este fue el caso de Carolina Acevedo, quien desde hace varias semanas recibió toda clase de críticas y comentarios por parte de los seguidores del programa, pues no estaban cómodos con sus opiniones acerca del trabajo de otros colegas . Constantemente fue tendencia en plataformas digitales, ubicándose como protagonista de memes y ofensas que fluyeron en escenarios como X, antes llamado Twitter.

Sin embargo, recientemente, la actriz volvió a quedar en el centro de reacciones en las redes sociales, debido a la salida de El Negrito, quien no logró destacar con su plato y terminó recibiendo varios comentarios inesperados de los jurados. Aunque su preparación estaba bien realizada, los chefs notaron que su receta no llevaba tantos ingredientes como el de los demás famosos, por lo que terminó abandonando la cocina.

Esta decisión, que ya se había revelado semanas atrás con un spoiler , no fue tomada de buena forma por los fanáticos, que aprovecharon los escenarios digitales para llevar una lluvia de memes y así expresar su descontento. Videos, fotos e imágenes graciosas invadieron esta tendencia, plasmando lo aburridos que quedaron al ver que la artista fue quien entró al Top 5 de esta edición.

Memes por la salida de ‘El Negrito’ de ‘MasterChef Celebrity’

Según se pudo apreciar en X, los espectadores del formato de cocina no perdieron la oportunidad de arremeter contra Carolina Acevedo, manifestando su ira por la eliminación del creador de contenido. Muchos criticaron a los chefs, ya que la actriz no había incluido una salsa en su preparación, contrario a lo que sí hizo El Negrito.

Las personas apuntaron a que no era justa la decisión, pues los criterios de evaluación no eran correctos y se le había perdonado un error a la artista, situación que no ocurrió con Zulma Rey en su prueba de eliminación.