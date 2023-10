Carolina Acevedo no pudo con la emoción y reveló sus sentimientos encontrados en ‘MasterChef’

Sin embargo, su reconocimiento en el programa no se ha dado solamente por su habilidad culinaria, pues este desempeño se ha visto empañado por las discusiones y diferencias que ha tenido con algunos de sus compañeros, como Martha Isabel Bolaños, Zulma Rey y El Negrito, quienes a día de hoy ya no hacen parte del reality, pues se conoció que el influencer salió eliminado en la noche del 2 de octubre.

Carolina Acevedo habló de ‘Masterchef Celebrity’ y sus difíciles momentos

Durante el reto que definió el top 5 de ‘Masterchef Celebrity’, en el que se encuentra la actriz junto con Nela González, Adrian Parada, Daniela Tapia y Natalia Sanin t , Acevedo dejó ver su lado más sensible, pues no aguantó y se dejó ver con algunas lágrimas.

“Yo pensé que era más segura y acá me di cuenta que no… que no soy tan fuerte” , dijo ante las cámaras del reality de Canal RCN Televisión.

“Bajé como seis kilos, llegué aquí porque me enfermé un par de veces y terminé conectada con sueros porque sí de verdad son muchas horas de esfuerzo y el doctor me ponía vitaminas y me hacía lo de la sangre que es fantástico porque regenera”, dijo Acevedo.