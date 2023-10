“Queremos que se vaya”, esta podría ser la próxima participante de ‘MasterChef’ en abandonar la competencia

“Lo tóxico no me gusta”: Martha Isabel Bolaños destapó cómo era su verdadera relación con ‘Chris’ Carpentier en ‘MasterChef’

Se trata de la actriz Carolina Acevedo, quien se ha ganado a pulso su estadía en el show, pero quien también ha tenido encontrones fuertes con Bolaños cuando la caleña estaba en el show. “A mí Carolina no me alegra, la verdad”, “¿nos alegran?, será a ustedes, porque a mí, no. Muchísimo menos Carolina y Nela, las otras 2 son como pasables”, “Carolina no alegra a nadie. Qué mujer tan aburridora”, “Carolina no jugó con ética, jugó sucio. Atacó, invalidó a todo el mundo. Si ella gana, como dicen, RCN está en el lugar equivocado. Un chef debe ser un líder integral”, son algunos de los mensajes que dejan los usuarios en los post de las redes sociales del reality.