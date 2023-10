Le dan palo a Carolina Acevedo en redes por no saber pelar una yuca: “Lo hace a machetazos”

Carolina Acevedo se convirtió en el blanco de burlas al no saber pelar yuca

Si bien fue ella misma quien escogió el plato, todo el capítulo se quejó de que era mucho trabajo para ella sola, y de igual manera tuvo que enfrentarse a cosas nuevas para ella, pues no sabía que debía limpiar cada uno de los langostinos, no pudo abrir uno de los envases de aceite, pero lo más delicado fue que no tenía idea de cómo pelar una yuca.