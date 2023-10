Daniela Tapia, con lágrimas en los ojos, se derrumba por lo que vivió en Israel, en ‘Buen día, Colombia’

Daniela Tapia no pudo ocultar su tristeza | Foto: Instagram: Daniela Tapia

Durante la conversación Tapia reveló que ella se encontraba durmiendo y la despertaron para irse al búnker y protegerse: “Por el celular informan, por una aplicación que tienen todos los israelíes en el celular, dónde caen los misiles y el tiempo que tienen para entrar al búnker, entonces según la distancia de los misiles que estaban cayendo teníamos minuto y medio y yo no lo podía entender”.

Luego de un tiempo, la cubana tomó la decisión de salir del búnker y dirigirse al aeropuerto para tomar su vuelo, pero mencionó que en el camino tuvo inconvenientes: “Cuando íbamos en la carretera, en la principal, suenan las alarmas del celular nuevamente y decían que los misiles estaban más cerca de Tel Aviv. Tuvimos que parar en los muros, ponernos las manos en la cabeza y mirar hacia arriba para vigilar que no cayera nada del cielo”.

La actriz pudo tomar un avión con protección anti bombas en medio del desespero y regresar junto a su familia, lo cual la llenó de vida: “Yo no sé si estaba serena o en shock [...] Mi mamá desde que me vio en el carro, hasta que se bajó y vino hacia mí estuvo gritando. Ya cuando yo vi a mi familia, yo pensé que iba a ser ese tipo de momentos en los que uno piensa que va a gritar, que uno va a correr, yo no hacía nada, estaba en shock”.