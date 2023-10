Las parejas más sonadas de Daniela Tapia, de ‘MasterChef’; uno de ellos tuvo importante cargo en el Gobierno

Daniela Tapia ha sabido ganarse el corazón de los televidentes gracias a MasterChef Celebrity. En redes no dudan en elogiarla por sus platos y, de vez en cuando, le envían consejos para que se convierta en la nueva ganadora.

Pero la famosa no solamente ha sido centro de los comentarios por el reality , sino también por su vida personal. En las redes sociales han sido varios los fanáticos que le han preguntado si está soltera o si tiene una pareja.

Jorge Rausch se despachó contra Daniela Tapia en plena prueba de MasterChef: “No voy a contestar cada bobada que me pregunta”

“Voy a empezar las respuestas con las tres cosas que más me han escrito. La primera es si tengo novio… Y no, no tengo novio”, aseguró hace unos días en cuenta de Instagram.