Alcalde Char designa a experimentado coronel (r) al frente de la seguridad de Barranquilla

Nicolás Aníbal Martín Eljadue asume el cargo con amplia experiencia en áreas de inteligencia estratégica, táctica, operacional y contrainteligencia.

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Barranquilla tiene nuevo jefe de seguridad. El alcalde Alejandro Char posesionó este miércoles al coronel retirado Nicolás Aníbal Martín Eljadue como nuevo jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, en medio de una estrategia que busca reforzar la lucha contra la delincuencia en la ciudad.

La llegada del funcionario fue presentada por Char como parte de la coordinación que el Distrito adelanta con el Gobierno nacional del presidente Abelardo De La Espriella.

“Su llegada responde a la estrategia de seguridad que estamos articulando con el Gobierno nacional del presidente Abelardo de la Espriella para enfrentar con mayor contundencia a la delincuencia”, aseguró el mandatario distrital.

Posesión de Nicolás Aníbal Martín Eljadue, nuevo jefe de la Oficina para la Seguridad en Barranquilla. Miércoles 7 de Octubre de 2026 Foto: Cuenta de X Alejandro Char / API

El nuevo jefe de Seguridad Ciudadana cuenta con amplia experiencia en inteligencia estratégica, táctica y operacional, además de conocimientos en contrainteligencia.

De acuerdo con la información sobre su trayectoria, es oficial de la reserva de la Policía Nacional y acumula más de 27 años de servicio.

El perfil del nuevo jefe de seguridad de Barranquilla

Martín Eljadue es administrador policial y especialista en seguridad. Su experiencia incluye labores relacionadas con el terrorismo, crimen organizado, corrupción, contrabando, lavado de activos, secuestro y extorsión.

También ha participado en labores de inteligencia e investigación criminal y en el diseño de estrategias para enfrentar diferentes fenómenos delictivos. Su experiencia internacional incluye asesorías en materia de inteligencia y contrainteligencia en países como Perú, Costa Rica y Honduras.

Char destacó precisamente ese recorrido como uno de los motivos para ponerlo al frente de la oficina encargada de la seguridad y convivencia ciudadana.

“Su experiencia en inteligencia estratégica, táctica y operacional será fundamental para anticiparnos al delito y fortalecer las acciones en las calles”, señaló el alcalde.

El mandatario también aseguró que el Distrito pondrá las herramientas y los recursos necesarios para respaldar la estrategia y afirmó que trabaja de manera articulada con las instituciones de seguridad.

La Alcaldía ya venía reforzando su estrategia de seguridad junto al Gobierno nacional. En septiembre, el Distrito informó sobre la implementación de un Bloque de Seguridad Urbana enviado por el presidente Abelardo de la Espriella, como apoyo a las acciones contra estructuras delincuenciales.

Ahora, la llegada de Martín Eljadue pone el foco en la inteligencia y la anticipación del delito como parte de la estrategia de seguridad de Barranquilla.

El nuevo funcionario asumió el cargo con el compromiso de fortalecer la coordinación institucional y aportar, desde su experiencia, a las acciones contra la delincuencia en la ciudad.