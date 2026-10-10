¿Qué tiene que ver la salud mental con el desarrollo? Así influye en la construcción de la sociedad

La Fundación Innovación para el Desarrollo I+D, cofundada por el expresidente Iván Duque Márquez y su esposa María Juliana Ruiz, convocará en Bogotá a científicos, líderes, empresarios, académicos, jóvenes y expertos nacionales e internacionales para abordar la salud mental desde una mirada que va del cerebro al individuo y del individuo a la sociedad.

¿Qué tiene que ver el cerebro con la productividad? ¿Cómo influyen las redes sociales en nuestra salud mental? ¿Qué relación tiene el diseño de una ciudad con la manera en que nos sentimos? ¿Y el liderazgo con la forma en que trabajan y viven las personas?

Estas son algunas de las preguntas que plantea HumanaMENTE: salud mental, el activo para el desarrollo, la tercera edición del Global Development Forum de I+D, que se realizará el próximo 22 de octubre en Bogotá. El encuentro parte de una premisa: la salud mental dejó de ser un asunto exclusivamente clínico y hoy también es una conversación sobre capital humano, bienestar, productividad, liderazgo, innovación y desarrollo.

En un contexto marcado por la inteligencia artificial, la hiperconectividad, la aceleración del cambio y nuevas formas de estudiar, trabajar y relacionarnos, HumanaMENTE propone una mirada 360° que comienza en el cerebro y las emociones y se extiende hacia los entornos que hacen parte de nuestra vida: educación, trabajo, liderazgo, redes sociales, tecnología, ciudades y políticas públicas.

Uno de los principales diferenciales de esta plataforma de conocimiento es conectar conversaciones que normalmente se abordan por separado: neurociencia y política pública; tecnología y salud mental; educación y aprendizaje; productividad y propósito; liderazgo y emociones; urbanismo y desarrollo humano.

La conversación contará con referentes nacionales e internacionales de la ciencia, la academia, el liderazgo, la tecnología y las políticas públicas. Entre ellos estarán José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; Matt Harris, cofundador de Global Infrastructure Partners (GIP) y Senior Managing Director de BlackRock; el Dr. Nassir Ghaemi, psiquiatra, autor y profesor de Psiquiatría en Harvard Medical School; el Dr. Zoltán Molnár, profesor de Neurociencia del Desarrollo de la Universidad de Oxford; Dan Foy, Principal de Gallup; la Dra. Gita Vaid, médica, psiquiatra y psicoanalista; Sandra Cortesi, profesora asociada del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard; Catalina Muñoz, vicepresidenta de Recursos Humanos para la región South LAC de Mastercard; y Elkin Velásquez, director regional para América Latina y el Caribe de ONU-Hábitat, entre otras voces.

Esta convocatoria refleja la apuesta de I+D por acercar el conocimiento global a Colombia y conectar experiencias, disciplinas y generaciones. A través de estos encuentros, la Fundación busca llevar el conocimiento de la ciencia a la experiencia, de la experiencia a los entornos y de los entornos a las decisiones que tomamos como personas, organizaciones y sociedad, para convertirlo en acción, innovación e impacto positivo.

Paralelamente a la agenda académica, se desarrollará el Mental Lab, un espacio de I+D que reúne a jóvenes, expertos y mentores para trabajar colaborativamente en desafíos relacionados con la salud mental y el capital humano. Así, las nuevas generaciones hacen parte de la conversación y de la búsqueda de nuevas respuestas que contribuyan al bienestar y al desarrollo humano.

“La salud mental está presente en la manera en que aprendemos, trabajamos, lideramos, tomamos decisiones y construimos sociedad. Por eso quisimos convocar a expertos que están pensando estos desafíos desde lugares diversos y generar un espacio donde sus conocimientos puedan encontrarse con las preguntas y perspectivas de las nuevas generaciones”, afirma Carolina Salgado, directora de la Fundación Innovación para el Desarrollo I+D.

HumanaMENTE será un evento presencial y sin costo en Bogotá y representa una oportunidad para preguntarnos, desde la ciencia hasta la experiencia cotidiana, qué significa poner a las personas y su salud mental en el centro del desarrollo.

Ingrese a www.fimasd.org/foro-humanamente para participar del foro HumanaMENTE

*Contenido elaborado con el apoyo de HumanaMENTE