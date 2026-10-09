Ciruplástica: la primera clínica en Colombia con un enfoque integral para mujeres que han sido mamás

Durante años, hablar de cirugía plástica estuvo asociado casi exclusivamente con cambiar la apariencia. Sin embargo, para muchas mujeres, especialmente después de la maternidad, la decisión de someterse a un procedimiento tiene una dimensión mucho más amplia: recuperar comodidad, confianza y la posibilidad de volver a reconocerse frente al espejo.

Ese es el punto de partida sobre el que Ciruplástica ha construido su propuesta desde 2009. La clínica nació en Bogotá con la intención de acompañar a las mujeres no solo durante el procedimiento quirúrgico, sino también en una etapa que puede ser igual de determinante: la recuperación.

“Nace principalmente de la necesidad del acompañamiento posoperatorio y, sobre todo, de humanizar la cirugía plástica”, explica Angélica Castillo Morales, gerente de Ciruplástica Colombia.

La apuesta parte de reconocer que el cuerpo cambia con el embarazo y el nacimiento de los hijos. Abdomen, senos, piel y distribución de grasa pueden experimentar transformaciones que permanecen incluso años después del parto. Para algunas mujeres, corregir esos cambios no responde a una búsqueda de perfección, sino a una decisión personal de bienestar.

Castillo ha observado precisamente ese proceso en pacientes que durante años aplazaron la decisión de operarse. Algunas, asegura, esperaron 15, 20 o incluso 25 años antes de hacerlo. En esos casos, el procedimiento puede representar mucho más que un cambio físico y tener repercusiones en ámbitos personales y profesionales.

“Las mujeres que deciden operarse no lo hacen para mostrarle al mundo lo lindas que quedaron. Lo hacen para demostrarse a sí mismas que siguen teniendo autonomía sobre su cuerpo”, sostiene Castillo.

Seguridad y naturalidad

En un sector donde las tendencias estéticas cambian con rapidez, Ciruplástica plantea una filosofía diferente: privilegiar la armonía corporal sobre los resultados exagerados.

La clínica trabaja con un equipo de más de ocho cirujanos plásticos, miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, cada uno con diferentes áreas de especialización. La compañía señala que este modelo busca que cada paciente sea valorada y orientada hacia el profesional más adecuado de acuerdo con sus características y necesidades.

La seguridad también hace parte de esa ecuación. La clínica establece requisitos médicos antes de una intervención, entre ellos exámenes preoperatorios, valoración del estado de salud y criterios relacionados con el índice de masa corporal. Además, cuenta con opciones de financiación para facilitar el acceso a sus procedimientos.

Para Castillo, el resultado tampoco debería medirse únicamente por el cambio visible. “El bisturí puede transformar una silueta, pero la única persona capaz de transformar tu vida eres tú”, ha señalado al reflexionar sobre las expectativas que rodean una cirugía plástica.

Esa visión se traduce en una búsqueda de resultados naturales y proporcionales, especialmente en mujeres que llegan después de la maternidad y quieren recuperar la forma de su cuerpo sin perder su propia identidad.

La cirugía plástica no te va a hacer más amada

Acompañamiento integral

Alimentación, descanso, cuidado de las heridas, manejo de la inflamación y estado emocional hacen parte de un proceso de recuperación que requiere seguimiento y acompañamiento. Por eso, la compañía proyecta fortalecer una atención cada vez más integral, incorporando herramientas y equipos tecnológicos y ampliando componentes relacionados con nutrición y psicología. El propósito es que la paciente encuentre acompañamiento en diferentes dimensiones de su proceso.

Se trata de acompañar a mujeres que, después de años dedicados a sus hijos, sus familias o sus responsabilidades, también deciden volver la mirada hacia ellas mismas. Porque cuidar el cuerpo también puede ser una forma de recuperar bienestar, confianza y autonomía; una decisión que no nace de la necesidad de parecerse a alguien más, sino del deseo de volver a sentirse bien con quien se es.

Y esa es, finalmente, ha sido la visión de Ciruplástica durante estos 16 años. “Cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, hacerlo de manera informada y segura y, sobre todo, recordar que cuidarse a sí misma también es una forma de quererse”, reitera la gerente.