Microsoft hace importante anuncio en medio de crisis por caída global de sus servicios: “Lamentamos profundamente”

Tras varias horas de interrupciones que afectaron plataformas de Microsoft utilizadas por millones de trabajadores en sus actividades diarias, la compañía aseguró que continúa trabajando para restablecer sus servicios por completo.

¿Qué está pasando con Microsoft y por qué se prolonga la falla que afecta a algunos de sus servicios?

La recuperación se ha desarrollado de manera gradual, debido a que requiere varias etapas para normalizar el funcionamiento de la infraestructura afectada.

En medio de este proceso, la empresa volvió a pronunciarse este viernes, 13 de noviembre, para actualizar el estado de la situación y referirse a las afectaciones que experimentaron sus usuarios.

“Lamentamos profundamente las interrupciones que este incidente ha causado a nuestros clientes y socios. Sabemos la confianza que depositan en nuestros servicios y tomamos esa responsabilidad con extrema seriedad. Estamos viendo una amplia recuperación y estabilidad en todos nuestros servicios”, señaló la compañía a través de su cuenta de X.

La compañía aprovechó la oportunidad para aclarar qué habría provocado las fallas y descartó que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque o con algún agente de inteligencia artificial.

Según explicó, el problema se originó durante una actualización previa de la capacidad de la red, luego de implementar un cambio reciente en su infraestructura. “Hemos abordado el problema subyacente y continuamos restaurando el servicio a los clientes y regiones restantes”, señaló la empresa.

Satya Nadella, CEO de Microsoft. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En medio de este tipo de situaciones, que puede generar preocupación entre los usuarios, suelen surgir especulaciones y versiones sin confirmar que comienzan a circular en redes sociales. Por eso, es importante consultar los canales oficiales de las compañías y evitar compartir información que no haya sido verificada.

Por otra parte, Microsoft indicó que, debido al alto volumen de solicitudes para restablecer los servicios, decidió llevar a cabo la recuperación de manera gradual. Esto implica comprobar la estabilidad de cada etapa antes de avanzar con la siguiente, con el propósito de evitar nuevas interrupciones.

Imagen de referencia de caída de Microsoft. Foto: Getty Images

Aunque esta estrategia prolongó el proceso, la compañía aseguró que permitió avanzar hacia una recuperación más estable de su infraestructura.

Finalmente, anunció que publicará un informe detallado una vez concluya la revisión del incidente. En ese documento espera ofrecer más información sobre las causas de la interrupción y las medidas que implementó para solucionar el problema.