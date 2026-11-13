Científicos detectan extraño objeto cerca de la Tierra: mide menos de dos metros y parece una miniluna

Cada nuevo descubrimiento científico permite ampliar el conocimiento sobre la Tierra y los fenómenos que ocurren a su alrededor. Gracias a los avances tecnológicos, los expertos cuentan con herramientas cada vez más precisas para identificar y estudiar los cuerpos celestes que se acercan al planeta.

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En esta ocasión, una investigación permitió identificar una nueva miniluna: el asteroide 2026 QQ8, un pequeño objeto espacial de entre uno y dos metros de diámetro que quedó atrapado temporalmente por la gravedad terrestre.

De acuerdo con la confirmación del Centro de Planetas Menores (MPC, por sus siglas en inglés), este cuerpo permanecerá cerca de la Tierra durante algunos meses, antes de liberarse de su influencia gravitatoria y continuar su recorrido alrededor del Sol.

Aunque no se trata de una segunda Luna, su presencia representa un ejemplo de cómo la gravedad terrestre puede capturar pequeños objetos del espacio.

El MPC es el organismo encargado de recopilar y analizar las observaciones de planetas menores, cometas y otros cuerpos celestes. Entre sus funciones también están calcular sus órbitas, registrar a sus descubridores y comunicar los nuevos hallazgos a la comunidad científica.

Imagen de referencia de 2026 QQ8. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo se descubrió la nueva miniluna de la Tierra?

El asteroide 2026 QQ8 fue observado por primera vez el 19 de agosto de 2026 por el astrónomo húngaro Krisztián Sárneczky. En un comienzo, los investigadores no tenían certeza sobre su naturaleza e incluso contemplaron la posibilidad de que se tratara de basura espacial.

Sin embargo, las observaciones posteriores permitieron analizar con mayor precisión su trayectoria y determinar que era un objeto natural. Finalmente, el 30 de octubre, el Centro de Planetas Menores confirmó que probablemente se trata de una miniluna temporal de la Tierra.

Su tamaño estimado resulta diminuto si se compara con los 3.474 kilómetros que tiene la Luna.

Según información publicada por el portal lansa.net, el cuerpo celeste habría quedado atrapado por la gravedad terrestre a finales de abril de 2026. Se espera que permanezca en esta condición hasta diciembre, aproximadamente, cuando retomará su órbita alrededor del Sol.

Imagen de referencia de asteroide cerca de la Tierra. Foto: Getty Images/iStockphoto

Debido a sus reducidas dimensiones y a la distancia a la que se encuentra, el asteroide no podrá observarse a simple vista ni con telescopios de aficionados. Además, no representa ningún peligro para la Tierra.

Este tipo de acontecimientos no es completamente inusual. A lo largo del tiempo, nuestro planeta ha tenido otros acompañantes temporales, conocidos como minilunas, que quedan bajo la influencia de su gravedad durante periodos limitados y posteriormente continúan su recorrido por el Sistema Solar.