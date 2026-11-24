El departamento del Chocó, quizás más que ningún otro de los afectados por el terremoto del 10 de agosto, es uno de los que ha requerido ayudas urgentes. El evento sísmico causó la emergencia, pero luego las lluvias agravaron las condiciones de muchas comunidades que viven en la pobreza y en zonas de alto riesgo.

En ese contexto, el Grupo Nutresa anunció ocho compromisos y ya tiene en marcha cinco de esas iniciativas anunciadas.

Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, y Gabriel Gilinski, presidente de su Junta Directiva, definieron estos compromisos el 7 de septiembre en Quibdó, junto con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la Gobernación del Chocó y empresarios colombianos.

Apoyos educativos y de asistencia humanitaria hacen parte de ese paquete de estrategias que ya despegó: “A través de la Fundación Nutresa se instalaron dos generadores de agua atmosféricos en Quibdó: uno en la Institución Educativa Antonio Ricaurte y otro en el Hospital San Francisco de Asís. Cada equipo transforma la humedad del aire en unos 1.000 litros diarios de agua potable, que hoy benefician a 960 estudiantes y a cerca de 80.000 usuarios del hospital”.

Jaime y Gabriel Gilinski. Foto: Getty Images

Apoyos que vienen

La tarea será completada en 2027, cuando se instalarán dos unidades más y Grupo Nutresa se encargará de su mantenimiento en el primer año.

Por el lado educativo, la Fundación Nutresa también habló de un programa de becas completas para que jóvenes chocoanos.

La iniciativa permitirá que los jóvenes seleccionados estudien en la Universidad EAFIT, la Universidad Icesi, la Universidad de Los Andes o la Universidad del Norte.

Podrán escoger entre 33 carreras que incluyen ingeniería, psicología y derecho.

Para esta iniciativa, la selección está prevista para mediados de diciembre, de manera que los primeros becarios puedan empezar la Universidad con el inicio del calendario académico del primer semestre 2027.

Empresarios reunidos con el Gobierno De La Espriella por la reconstrucción de Chocó. Foto: Presidencia de la República / Redes Sociales

Compra de cacao

Para dar la mano a otros de los afectados por el terremoto que azotó a varias regiones colombianas el 10 de agosto, Grupo Nutresa también adelantó una estrategia con los proveedores de cacao, insumo que usa la compañía para elaborar muchos de sus productos.

Fue así como, entre octubre y noviembre Nutresa compró 19 toneladas de cacao directamente a cuatro proveedores del departamento: Asefuver, de Riosucio y Belén de Bajirá; Monte Bravo, de Belén de Bajirá y Unguía; Asipat, de Unguía, y Choco Rico, de Quibdó.

Cacao Foto: Getty Images

La iniciativa ha implicado que, en lo que va del año, la compra ya suma 24,5 toneladas, frente a un promedio histórico de entre 10 y 15 toneladas anuales.

Para Nutresa, eliminar intermediarios ha permitido que los agricultores reciben entre 7 % y 10 % más que el precio del cacao convencional.

El dinamismo en la compra del insumo, lo que ayuda a los cultivadores de cacao y, por esa vía, se promueve el empleo, seguirá también en 2027. “La meta para 2027 es llegar a 50 toneladas”, afirmó la compañía.

Apoyo a mujeres emprendedoras Foto: Getty Images/iStockphoto

Formación a mujeres

Con el propósito de impulsar a la mujer chocoana, de manera que gane autonomía económica y pueda así empujar el desarrollo económico y social de su hogar y el de la región, una de las empresas del Grupo Nutresa: Novaventa, lanzó el programa Íntegra, a través del cual, 300 mujeres recibirán formación para adelantar sus emprendimientos.

La formación la recibirá entre enero y septiembre de 2027 y, además, las participantes recibirán herramientas en modelo de negocio, liderazgo y educación financiera, lo mismo que en prevención de violencias de género. Hay que señalar que esta iniciativa cuenta con seis aliados: Politécnico del Pacífico, Movimiento Misionero Mundial, Secretaría de Mujeres, Fundación Luna Verde, Corporación Colombia Internacional y la Gobernación del Chocó.

Cofinanciación del malecón de Quibdó

Impulsar al Chocó para que a través del desarrollo de infraestructura, fortalezca sectores que económicos que pueden ayudarle a generar empleo en el departamento también hace parte de la agenda del Grupo Nutresa. Jaime y Gabriel Gilinski, asociados a un grupo de empresarios colombianos, cofinanciaron el malecón de Quibdó, una obra que costará $40.000 millones y hará de la ribera del Atrato un espacio de comercio, turismo y cultura para la región.

Jaime Gilinski, presidente del Grupo Nutresa Foto: SEMANA

Según afirmó Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, “nos comprometimos con el Chocó a trabajar por la calidad de vida de su gente, con acciones en salud, educación, nutrición y generación de empleo. Ya hay proyectos en marcha y vamos a sacar adelante cada uno de ellos”.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.