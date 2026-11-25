Quienes buscan planes diferentes para el fin de semana en Bogotá pueden encontrar en los museos una alternativa para conocer más sobre la historia del país, acercarse al arte y recorrer algunas de las exposiciones que hacen parte de la oferta cultural de la ciudad.

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La capital cuenta con varios espacios que permiten el ingreso gratuito, ya sea de manera permanente o en jornadas específicas. Estos son cinco lugares que se pueden incluir en un recorrido cultural sin necesidad de destinar dinero para comprar entradas.

1. Museo Botero

Ubicado en la calle 11 #4-41, en el sector de La Candelaria, este museo reúne obras del artista colombiano Fernando Botero y piezas de otros creadores internacionales.

Su entrada es gratuita durante todo el año. Generalmente, abre de lunes y de miércoles a sábado, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y los domingos, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

2. Casa de Moneda

Este espacio cultural también están ubicado en La Candelaria y ofrece entrada gratuita. La Casa de Moneda permite conocer diferentes expresiones artísticas y aspectos relacionados con la historia de la moneda en Colombia.

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3. Museo del Oro

En la carrera 6 #15-88 se encuentra uno de los espacios culturales más reconocidos de Bogotá. Su colección permite conocer las piezas de orfebrería y las tradiciones de las comunidades indígenas que habitaron el territorio colombiano.

La entrada es gratuita todos los domingos. También pueden ingresar sin costo los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 62 años.

4. Museo Nacional de Colombia

Está ubicado en la carrera 7 #28-66 y cuenta con exposiciones relacionadas con la historia, el arte y la cultura del país.

El museo tiene jornadas de entrada gratuita, entre ellas los miércoles en la tarde y el último domingo de cada mes. También contempla beneficios para determinados grupos de visitantes.

5. Museo de Bogotá - Casa Sámano

En la carrera 4 #10-18, este espacio ofrece un recorrido por la historia de la capital. A través de sus exposiciones, los visitantes pueden conocer cómo ha cambiado Bogotá y algunos aspectos de la vida de sus habitantes a lo largo del tiempo. La entrada es gratuita.