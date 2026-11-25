Quienes buscan planes diferentes para el fin de semana en Bogotá pueden encontrar en los museos una alternativa para conocer más sobre la historia del país, acercarse al arte y recorrer algunas de las exposiciones que hacen parte de la oferta cultural de la ciudad.
La capital cuenta con varios espacios que permiten el ingreso gratuito, ya sea de manera permanente o en jornadas específicas. Estos son cinco lugares que se pueden incluir en un recorrido cultural sin necesidad de destinar dinero para comprar entradas.
1. Museo Botero
Ubicado en la calle 11 #4-41, en el sector de La Candelaria, este museo reúne obras del artista colombiano Fernando Botero y piezas de otros creadores internacionales.
Su entrada es gratuita durante todo el año. Generalmente, abre de lunes y de miércoles a sábado, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., y los domingos, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.
2. Casa de Moneda
Este espacio cultural también están ubicado en La Candelaria y ofrece entrada gratuita. La Casa de Moneda permite conocer diferentes expresiones artísticas y aspectos relacionados con la historia de la moneda en Colombia.
3. Museo del Oro
En la carrera 6 #15-88 se encuentra uno de los espacios culturales más reconocidos de Bogotá. Su colección permite conocer las piezas de orfebrería y las tradiciones de las comunidades indígenas que habitaron el territorio colombiano.
La entrada es gratuita todos los domingos. También pueden ingresar sin costo los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 62 años.
4. Museo Nacional de Colombia
Está ubicado en la carrera 7 #28-66 y cuenta con exposiciones relacionadas con la historia, el arte y la cultura del país.
El museo tiene jornadas de entrada gratuita, entre ellas los miércoles en la tarde y el último domingo de cada mes. También contempla beneficios para determinados grupos de visitantes.
5. Museo de Bogotá - Casa Sámano
En la carrera 4 #10-18, este espacio ofrece un recorrido por la historia de la capital. A través de sus exposiciones, los visitantes pueden conocer cómo ha cambiado Bogotá y algunos aspectos de la vida de sus habitantes a lo largo del tiempo. La entrada es gratuita.