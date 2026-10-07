A pocos meses de que se termine 2026, ya muchos viajeros validan el que puede ser su destino a visitar en 2027. Planear con anticipación resulta clave, pues permite organizar mejor el presupuesto, encontrar mejores opciones de transporte y alojamiento y aprovechar más el tiempo en el destino.

El destino de Latinoamérica reconocido como el mejor para viajar en 2027

Para quienes ya están en ese plan, la guía de viajes Lonely Planet les muestra diversas alternativas con su selección anual, en la que presenta 25 recomendaciones para viajar durante el próximo año, en su Best in Travel 2027.

El listado reúne propuestas de América, Europa, Asia, África y Oceanía y, específicamente de Suramérica, solo un destino fue incluido en el grupo de los 25 mejores para visitar.

Se trata de Bariloche, en la Patagonia argentina, específicamente en la provincia de Río Negro. Esta ciudad, cuyos paisajes los comparan con los Alpes suizos, se encuentra junto al lago Nahuel Huapi, en la cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Chile. Por sus montañas, lagos, bosques y paisajes nevados, es uno de los destinos más representativos de la Patagonia.

San Carlos de Bariloche, en la patagonia argentina. Foto: Getty Images/iStockphoto

La selección de Lonely Planet la ubica en el segundo lugar del mencionado grupo después de Bocas del Toro, en Panamá, y por encima de otros destinos como: Bosques de secuoyas de California, Estados Unidos; Chengdú, en China, y Danang, en Vietnam.

Sitios de interés

Según el sitio oficial Turismo Bariloche, hay sitios que resultan imperdibles en esta ciudad, en la que también destacan las construcciones de madera y de estilo alpino y las chocolaterías.

El Cerro Campanario es uno de los puntos panorámicos más destacados de la ciudad. Desde su cima se pueden contemplar el lago Nahuel Huapi, el lago Moreno, la península San Pedro, isla Victoria, varios cerros y Colonia Suiza. Se puede subir en aerosilla o caminando.

La ciudad de Suramérica que comparan con París y está entre las mejores del mundo para visitar en 2027

Otro de los imperdibles es el Cerro Catedral, que alberga el centro de esquí más grande del hemisferio sur, según la información oficial. Además de los deportes de invierno, durante otras épocas del año ofrece actividades de montaña y vistas hacia los lagos y la cordillera de los Andes.

Así mismo, para los viajeros está el Centro Cívico, ubicado en el corazón de la ciudad, que fue inaugurado en 1940 y destaca por su arquitectura en madera y piedra, influenciada por los estilos de regiones montañosas y boscosas de Europa y Estados Unidos. El conjunto tiene como telón de fondo el lago Nahuel Huapi.

Bariloche deslumbra con sus lindos paisajes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los turistas pueden realizar el llamado circuito chico, uno de los recorridos más tradicionales de Bariloche. Reúne bosques, lagos, montañas y miradores, y durante el trayecto se pueden conocer lugares como la península Llao Llao, Puerto Pañuelo, Bahía López, Villa Tacul y Colonia Suiza. El recorrido tiene aproximadamente 60 kilómetros desde el centro.

Los tres mejores destinos de América para visitar en 2027, recomendados por ‘Lonely Planet’

Además de los lindos paisajes y su llamativa arquitectura, la gastronomía es otro de los atractivos de la ciudad. Bariloche fue declarada capital nacional del chocolate en 2015 y reúne chocolaterías, casas de té, cervecerías y restaurantes con productos de la región. Entre sus platos típicos están la trucha, las carnes ahumadas, los quesos, los frutos del bosque y el curanto de Colonia Suiza.