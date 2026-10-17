¿Excarcelación masiva en El Salvador? Nayib Bukele aclara rumores y sienta postura sobre pandilleros presos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, precisó que la evaluación de una posible libertad anticipada para detenidos en el marco de su “guerra” contra las pandillas abarcará a unas 10.000 personas que prestaron colaboración ocasional a esas bandas criminales, pero no incluirá a pandilleros.

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Bukele reveló el pasado martes un plan de excarcelación anticipada que “beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”.

Ante una solicitud de precisiones planteada por la AFP en conferencia de prensa el viernes, el mandatario dijo que la evaluación contemplará a 10.629 personas identificadas como colaboradoras “momentáneas, de casualidad, o especial”, pero que no pertenecen a la estructura de esas bandas.

Reclusos escuchan durante una audiencia masiva contra delincuentes y miembros de pandillas en el CECOT, el 23 de abril de 2026, en Tecoluca, El Salvador. Foto: Getty Images

“De esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa ‘Cero Ocio’ para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal”, afirmó.

Ese programa otorga beneficios a cambio de trabajo en obras públicas. Oenegés humanitarias aseguran que se aplica a detenidos en la ofensiva contra las pandillas que no han recibido condena.

Bukele reveló el martes su plan al ser consultado por las afirmaciones de su hermano, Ibrajim Bukele, según el cual hay una “comisión” que revisa los casos de detenidos en la “guerra” antipandillas.

🔴 PRESIDENTE NAYIB BUKELE ACLARA ANTE TERGIVERSACIONES DE MEDIOS: “NINGÚN PANDILLERO SALDRÁ LIBRE” 🗣️ El Presidente @nayibbukele aseguró que ningún miembro de estructuras criminales o pandillas saldrá de prisión. Esto luego de que medios tergiversaron sus declaraciones hace unos días. — Sivar News (@SivarNewsSV) October 17, 2026

“Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, aseveró Bukele en una rueda de prensa junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, de visita en El Salvador.

El mandatario negó que contemple liberar al 50 % de los más de 93.000 detenidos en cuatro años bajo el régimen de excepción que rige en el país, como aseguraron algunos medios de comunicación. Se trató de una “tergiversación”, dijo.

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Sostuvo que los posibles beneficiarios recibirían medidas según su grado de participación en actividades delictivas e insistió en que son culpables de delitos, aunque estos sean menores.

Según el presidente, su ofensiva antipandillas incidió en la reducción histórica de los homicidios registrada en el país, mientras que organizaciones humanitarias denuncian violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

Pandilleros en la cárcel de máxima seguridad, CECOT. Foto: AFP

En la conferencia de prensa, Bukele calificó su modelo de seguridad como “el mejor plan de combate al crimen del mundo”. “Nadie en la historia de la humanidad, en ningún país, ha logrado lo que hemos logrado”, aseguró.