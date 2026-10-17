Mundo

¿Excarcelación masiva en El Salvador? Nayib Bukele aclara rumores y sienta postura sobre pandilleros presos

Bukele dio detalles sobre las afirmaciones de su hermano, Ibrajim Bukele, y la revisión de los casos de los detenidos.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de octubre de 2026 a las 2:41 p. m.
Nayib Bukele y presos del Cecot
Nayib Bukele y presos del Cecot Foto: GETTY

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, precisó que la evaluación de una posible libertad anticipada para detenidos en el marco de su “guerra” contra las pandillas abarcará a unas 10.000 personas que prestaron colaboración ocasional a esas bandas criminales, pero no incluirá a pandilleros.

El exnarco envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella ofreciendo los bienes para la reconstrucción de ciudades tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Nuevo ‘ranking’ de presidentes mejor calificados en América Latina: Abelardo De La Espriella ocupa el tercer lugar

Bukele reveló el pasado martes un plan de excarcelación anticipada que “beneficiaría más o menos a un 50 % de los presos que hay en El Salvador que han colaborado con pandillas”.

Ante una solicitud de precisiones planteada por la AFP en conferencia de prensa el viernes, el mandatario dijo que la evaluación contemplará a 10.629 personas identificadas como colaboradoras “momentáneas, de casualidad, o especial”, pero que no pertenecen a la estructura de esas bandas.

Reclusos escuchan durante una audiencia masiva contra delincuentes y miembros de pandillas en el CECOT, el 23 de abril de 2026, en Tecoluca, El Salvador.
Reclusos escuchan durante una audiencia masiva contra delincuentes y miembros de pandillas en el CECOT, el 23 de abril de 2026, en Tecoluca, El Salvador. Foto: Getty Images

“De esos 10.000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa ‘Cero Ocio’ para poder salir más rápido, reformado, en lugar de esperar 10 años para que salga más criminal”, afirmó.

Ese programa otorga beneficios a cambio de trabajo en obras públicas. Oenegés humanitarias aseguran que se aplica a detenidos en la ofensiva contra las pandillas que no han recibido condena.

Bukele reveló el martes su plan al ser consultado por las afirmaciones de su hermano, Ibrajim Bukele, según el cual hay una “comisión” que revisa los casos de detenidos en la “guerra” antipandillas.

“Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, aseveró Bukele en una rueda de prensa junto a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, de visita en El Salvador.

El mandatario negó que contemple liberar al 50 % de los más de 93.000 detenidos en cuatro años bajo el régimen de excepción que rige en el país, como aseguraron algunos medios de comunicación. Se trató de una “tergiversación”, dijo.

Nayib Bukele portada 2126
Gobierno de Bukele está listo para asesorar a Abelardo De La Espriella para la construcción de megacárceles en Colombia

Sostuvo que los posibles beneficiarios recibirían medidas según su grado de participación en actividades delictivas e insistió en que son culpables de delitos, aunque estos sean menores.

Según el presidente, su ofensiva antipandillas incidió en la reducción histórica de los homicidios registrada en el país, mientras que organizaciones humanitarias denuncian violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias y más de 500 muertes bajo custodia estatal.

This handout picture released on March 16, 2025, by El Salvador's Presidency press office shows an alleged member of the Venezuelan criminal organization Tren de Aragua upon his arrival at the Terrorism Confinement Center (CECOT) in the city of Tecoluca, El Salvador. The United States has sent over 200 alleged members of a Venezuelan gang to be imprisoned in El Salvador, President Nayib Bukele said Sunday, after US counterpart Donald Trump invoked wartime authorities to expel migrants. (Photo by Handout / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Pandilleros en la cárcel de máxima seguridad, CECOT. Foto: AFP

En la conferencia de prensa, Bukele calificó su modelo de seguridad como “el mejor plan de combate al crimen del mundo”. “Nadie en la historia de la humanidad, en ningún país, ha logrado lo que hemos logrado”, aseguró.