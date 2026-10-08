Nayib Bukele le habla claro al Bolillo Gómez: mensaje oficial en El Salvador resuena en Latinoamérica

Todo había comenzado de maravilla para Hernán Darío Gómez con la selección de El Salvador en el fútbol centroamericano, pero las cosas se han ido complicando y los resultados positivos no se han dado; no pudo clasificar al Mundial 2026 y ahora en la Nations League de la Concacaf los malos marcadores se han dejado ver. Su cargo tambalea mucho más a medida que avanzan los días.

El entrenador colombiano charló con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en febrero de 2025; estuvo en el Palacio presidencial en San Salvador, hubo buen diálogo y se presentaron pautas en el proyecto deportivo, que lastimosamente no se cumplieron; ahora tendrán que esperar cuatro años más para asistir a la Copa del Mundo.

En medio de la expectativa por lo que se considera un proyecto de alta prioridad en el Gobierno de Nayib Bukele y un posible cambio de técnico, las cosas no mejoran con Hernán Darío Gómez. El presidente de El Salvador hizo un importante anuncio que impacta el deporte salvadoreño y se consolida como una de las obras de infraestructura más relevantes de Latinoamérica.

Bukele, así como sus férreas políticas de seguridad que han impactado en el mundo, acelera las obras en el Nuevo Estadio Nacional de El Salvador. El reporte del presidente salvadoreño dice que los avances alcanzan un 75 % y pronto podría ser entregado. Esta megaobra, sin duda, será fuente de inspiración para lograr los objetivos deportivos.

El nuevo Estadio Nacional de El Salvador será el más grande y moderno de Centroamérica 🇸🇻 Avance: 75%. https://t.co/9z4pdNZWFj — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 8, 2026

Según Bukele, el recinto deportivo será el más grande y moderno de Centroamérica y se apunta como una de las máximas obras de infraestructura durante su mandado revolucionario en El Salvador.

¿Bolillo lo alcanzará a inaugurar?

Parecía que Bolillo era el elegido para liderar este proyecto futbolístico en El Salvador, pero los discretos números de la más reciente fecha de la Nations League le condenan. En los cuatro primeros partidos, el equipo salvadoreño registró tres derrotas y un empate que lo condenan en la tabla de posiciones.

Bolillo Gómez hablando con los medios salvadoreños. Foto: Tomado de X - @SuperFutbolSV (API).

Perdió en el debut contra Martinica y en la cuarta fecha le pudo empatar 1-1; luego Guatemala lo goleó 6-0 y Jamaica le volvió a superar (2-0). Una situación complicada tiene a Bolillo Gómez muy incómodo y deja dudas sobre si visitará o no el nuevo megastadio que tendrá un gran impacto en Centroamérica. Se cree que tendrá un aforo de 60.000 espectadores.

La Nations League volverá en el mes de noviembre y se cree que Bolillo Gómez se juega su continuidad.