Fallecen en Colombia los “siameses de Ecuador”, tras presentar complicaciones salud

Los hermanos siameses José Luis y José Armando Cevallos Herrera fallecieron este jueves 15 de octubre en territorio colombiano, a los 27 años.

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Los jóvenes, reconocidos públicamente como los “siameses de Ecuador”, fallecieron tras sufrir complicaciones médicas durante las últimas horas. La noticia fue confirmada por uno de sus hermanos a un medio de comunicación digital.

Desde abril de este año, ambos residían en Colombia, donde se dedicaban a la producción de contenido para plataformas digitales.

FALLECEN LOS “SIAMESES DE ECUADOR” A LOS 26 AÑOS EN COLOMBIA 🕊️ ​Los hermanos José Luis y José Armando Cevallos Herrera, oriundos de Milagro, fallecieron este jueves 15 de Octubre en Colombia debido a complicaciones de salud. Los jóvenes oriundos dé Milagro, tenían 27 años https://t.co/Ls97yerAbD — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) October 15, 2026

Según explicó su familiar, los hermanos se trasladaron a ese país con el propósito de recibir terapias y mantener la esperanza de lograr caminar.

Damián Cevallos, hermano de los jóvenes, relató que durante la tarde del día anterior ambos presentaron problemas de salud. En particular, José Luis sufrió complicaciones relacionadas con las vías urinarias.

“A las 03:00 de hoy nos llamaron para darnos la noticia penosa”, manifestó el familiar en declaraciones a la radio La Voz de Milagro.

Debido a su condición, los hermanos se desplazaban en un pequeño coche adaptado. A lo largo de los últimos años, además, compartían en redes sociales videos y publicaciones en los que mostraban distintos aspectos de su vida cotidiana, según el diario El Universo.

Los siameses fallecieron en Colombia Foto: X/@Expedientes_ec

Con el paso de los años, los hermanos dieron a conocer su historia y relataron las experiencias que marcaron sus vidas al permanecer unidos físicamente. Una de estas oportunidades llegó cuando fueron invitados al programa de Don Francisco, realizado en Miami.

Durante su participación, hablaron sobre los obstáculos que debieron afrontar a lo largo de sus vidas y las maneras en que buscaban salir adelante.

Asimismo, recordaron algunos momentos difíciles, entre ellos una Navidad especialmente complicada, cuando su padre perdió el empleo.

🇪🇨 Fallecieron en Colombia José Luis y José Armando Cevallos, conocidos como los siameses de Ecuador. Los hermanos, oriundos de Milagro, habían viajado para recibir terapias que les permitieran caminar. Su familia gestiona la repatriación. 📸 El Universo https://t.co/EQp225Nd8A — Hernán Higuera (@higuerahernan) October 15, 2026

Cuando tenían 19 años, en 2019, los hermanos enfrentaron problemas de salud debido a una úlcera que no lograba sanar. A raíz de esta afección, ambos tuvieron que permanecer hospitalizados en Guayaquil para recibir atención médica.