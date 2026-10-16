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Colombia reactiva el suministro de energía a Ecuador: Daniel Noboa agradece a Abelardo De La Espriella

Noboa había anunciado nueva inversión para las redes de transmisión eléctrica como preparativo para el fenómeno de El Niño.

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Redacción Mundo
16 de octubre de 2026 a las 9:01 a. m.
Abelardo De La Espriella y Daniel Noboa.
Abelardo De La Espriella y Daniel Noboa. Foto: Semana, Getty Images

Ecuador vuelve a recibir suministro de energía eléctrica procedente de Colombia, según confirmó Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, en la red social X.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, agradeció a su homólogo de Colombia, Abelardo De La Espriella, tras la captura de las familiares de alias Fito en Santander.
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Noboa informó que el país vecino reanudó las exportaciones de electricidad y expresó su agradecimiento a su homólogo colombiano, Abelardo De La Espriella.

“Gracias, @ABDELAESPRIELLA, por reiniciar el despacho de energía. En momentos así, los países hermanos se respaldan con hechos. Colombia puede tener la certeza de que Ecuador estará a la altura cuando atraviese momentos difíciles”, dijo Noboa.

La reactivación de las exportaciones eléctricas colombianas supone un respiro para Ecuador, que durante los últimos meses ha recurrido a la compra de energía en el exterior y al incremento de la generación termoeléctrica para fortalecer su suministro energético.

Sin embargo, a lo largo de septiembre y octubre, los envíos de electricidad desde Colombia experimentaron una fuerte caída, debido tanto a las condiciones hidrológicas del propio territorio colombiano como a las decisiones adoptadas para priorizar el abastecimiento nacional.

La situación llegó a tal punto que, desde comienzos de septiembre, las exportaciones comerciales de energía del país vecino registraron niveles de cero.

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El anuncio se produjo en un momento clave para el sistema eléctrico ecuatoriano. Foto: Anadolu via Getty Images

En este contexto, la conexión eléctrica entre Colombia y Ecuador adquiere especial relevancia, ya que puede cubrir cerca del 10 % de la demanda máxima de electricidad ecuatoriana. Por esta razón, el enlace energético constituye un respaldo significativo, sobre todo en las épocas en que disminuye la producción de las centrales hidroeléctricas.

En abril de este año, Ecuador anunció el incremento del 50 % al 100 % en el arancel a las importaciones provenientes de Colombia a partir del mes de mayo, una medida que tensó aún más las deterioradas relaciones con el entonces gobierno de Gustavo Petro.

El anuncio fue hecho por el presidente Daniel Noboa
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Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá en ese momento, después de que Petro calificara de “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

El alza de los aranceles se dio “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”, señaló el Ministerio de Producción en un comunicado en ese momento.

SEVILLE, ANDALUSIA, SPAIN - JUNE 29: The President of Ecuador, Daniel Noboa during the meeting held today. On June 29, 2025 in Seville, Andalusia, Spain. The President of the Junta de Andalucia, Juanma Moreno, has held an institutional meeting at the Palacio de San Telmo with the President of Ecuador, Daniel Noboa. The meeting strengthens the ties of cooperation between Andalusia and the Latin American country, addressing issues of common interest. (Photo By Francisco J. Olmo/Europa Press via Getty Images)
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Europa Press via Getty Images

En mayo, a pocas semanas de las elecciones en Colombia, el mandatario de Ecuador había anunciado su disposición de eliminar los altos aranceles que impuso a las importaciones desde Colombia tras conversar con el entonces candidato presidencial de oposición Abelardo De La Espriella.

“Hoy, tras una conversación con él (De La Espriella) y confirmar su voluntad de impulsar una lucha real y conjunta contra el narcoterrorismo, he dispuesto eliminar desde el 1.° de junio la tasa de seguridad aplicada a los productos colombianos”, dijo Noboa por la red X.