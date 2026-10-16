Polémica en la Casa Blanca: nueva jefa de prensa de Donald Trump admite que reprobó el examen de abogacía

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, reconoció que no aprobó el examen para ejercer como abogada en Estados Unidos.

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A menos de una semana de haber asumido el cargo, Zacharia, de 41 años, levantó dudas sobre sus credenciales al autodenominarse en redes sociales y programas de televisión como asesora jurídica de una organización sin fines de lucro conservadora con sede en California y afirmó que había trabajado como abogada en una firma en Pekín.

Pero las credenciales legales de Zacharia, a quien el presidente Donald Trump nombró la semana pasada, quedaron en entredicho después de que diera una respuesta inconclusa sobre dónde había aprobado el examen de abogacía.

Trump's new Press Secretary details how she manipulated Trump into hiring her: "I tracked every news hit to be in accordance with what policies he was pushing for... and I'm gonna go on the news and talk about it." https://t.co/WiqzP3Hfqt — Headquarters (@HQNewsNow) October 15, 2026

Zacharia se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Pepperdine en 2011, pero obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer la profesión.

En una entrevista con Fox News el jueves, el presentador Sean Hannity le preguntó: “Usted se presentó al examen de abogacía, pero no aprobó el examen de abogacía, ¿correcto?”.

“Sí”, respondió ella.

En una entrevista previa con el medio conservador Real America’s Voice, Zacharia sembró dudas sobre la veracidad de sus credenciales al indicar que se había inscrito para presentar el examen, pero estaba “distraída y abrumada” por los planes para mudarse a China con su marido.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ofrece una rueda de prensa en la sala James S. Brady de la Casa Blanca el 13 de octubre de 2026. Foto: Getty Images

“Los resultados son en cierto modo irrelevantes porque sabía que no iba a necesitar el título de abogada en China”, dijo.

Los ciudadanos extranjeros no pueden presentarse al examen de abogacía de China, aunque sí pueden realizar ciertos trabajos jurídicos en bufetes chinos.

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En la entrevista con Hannity se le preguntó si alguna vez había presentado este examen por segunda vez, a lo que ella respondió: “No lo hice”.

“Tuve cuatro hijos en seis años”, dijo. “Nunca fue mi intención ejercer la abogacía”, agregó.

Katie Zacharia durante una rueda de prensa. Foto: Getty Images

Zacharia dijo en Real America’s Voice que “muchas personas del sector” le habían asegurado que podía presentarse como abogada, dado su título de derecho y la experiencia en derecho empresarial que obtuvo en China.

Añadió que podía “ofrecer análisis jurídico, no asesoría legal”.

La organización ética política Campaign for Accountability pidió el miércoles al Colegio de Abogados de California que iniciara una investigación.

“En California, llamarse a sí mismo abogado sin licencia no es una exageración; es un delito”, dijo la organización en un comunicado de prensa.

Q: You said Zacharia is an attorney. Where did she pass the bar exam? What state? ZACHARIA: When I moved to China https://t.co/LUAk4Vhqgp — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

Zacharia dirigió el martes su primera conferencia de prensa, inusualmente breve, y respondió solo a las preguntas de tres periodistas.

La republicana remplaza a Karoline Leavitt, una firme aliada del presidente Donald Trump que lideró una estrategia de comunicación agresiva contra los medios tradicionales antes de renunciar en agosto para pasar más tiempo con su familia.