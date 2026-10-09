El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes, 9 de octubre, la llegada de Katie Zacharia como nueva secretaria de prensa, en reemplazo de Karoline Leavitt.

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La designación representa un movimiento dentro del equipo cercano al mandatario, pues la persona que ocupa este cargo es responsable de comunicar las decisiones del Gobierno y atender los cuestionamientos de los medios nacionales e internacionales.

De acuerdo con CNN y The New York Times, la elección de Zacharia se produjo después de que Trump consultara con varios integrantes de su círculo de confianza. Entre ellos estuvo la propia Karoline Leavitt, a quien el mandatario pidió su opinión antes de tomar la decisión.

Posteriormente, Trump confirmó públicamente el nombramiento y destacó la trayectoria de Zacharia, así como su respaldo al movimiento político MAGA.

¿Quién es Katie Zacharia, la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca?

Katie Zacharia es abogada, comentarista política conservadora y asesora de comunicaciones. Antes de su nombramiento, se desempeñaba como asesora sénior de Trump Media & Technology Group, compañía vinculada a Truth Social, la plataforma del mandatario estadounidense.

También trabajó durante un breve periodo en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y ha participado como comentarista en medios como Fox News y Newsmax.

Su trayectoria política comenzó años atrás, cuando realizó una pasantía en el Comité Nacional Republicano durante la administración de George W. Bush. Además, es graduada de la Universidad de Pepperdine y de su Facultad de Derecho de esa institución.

Tras conocerse su designación, Zacharia agradeció la confianza de Trump y aseguró que espera trabajar con los periodistas encargados de cubrir la Casa Blanca para comunicar las acciones de la administración.

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¿Qué pasó con Karoline Leavitt?

La llegada de Zacharia se produce después de la salida de Karoline Leavitt, quien dejó su cargo a finales de agosto, luego del nacimiento de su segunda hija.

Leavitt había asumido como secretaria de prensa al comienzo del segundo mandato de Trump, y se convirtió, con 27 años, en la persona más joven en ocupar esta posición en la historia de Estados Unidos.

Exsecretaria de prensa de la Casa Blanca Foto: AP

Durante su ausencia, diferentes funcionarios de alto nivel asumieron temporalmente las ruedas de prensa de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Con el nombramiento de Zacharia, la administración Trump vuelve a contar con una secretaria de prensa permanente, quien tendrá entre sus principales responsabilidades informar sobre las decisiones del Ejecutivo y responder a las preguntas de los periodistas que cubren la presidencia estadounidense.