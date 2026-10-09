Huracán Isaías se acerca a la costa de EE. UU.: alerta de fuertes lluvias, inundaciones y ráfagas de viento

El huracán Isaías se aproxima a la costa de Estados Unidos como categoría 3 en una escala de 5. Se espera que toque tierra tarde en el día en el noroeste de Florida.

Max Henríquez dio fuerte pronóstico para Colombia: “El Centro de Huracanes de Miami no dice nada aún”

Se trata del primer huracán de la temporada en el Atlántico y llega en un momento inusualmente tardío debido al fenómeno de El Niño. También es el primer huracán en impactar territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

Isaías registra vientos máximos sostenidos de 195 km/h y se ubica a 310 km de Pensacola, Florida, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.

Esta imagen satelital del 9 de octubre de 2026, proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, muestra al huracán Isaías en el golfo de México. Foto: National Oceanic and Atmospheric

El NHC ha alertado de fuertes lluvias, inundaciones, ráfagas de viento y un aumento en el nivel del mar en zonas costeras.

Las autoridades de Florida y del vecino Alabama declararon estado de emergencia desde el jueves, y ordenaron evacuaciones.

Varios pobladores, mientras tanto, hicieron acopio de agua y víveres ante la llegada del huracán.

“Básicamente tenemos agua, gasolina, gas y protegimos la casa”, dijo a la AFP Rob Amason, de 52 años, en una playa de Pensacola. “Estaremos bien”, afirmó.

#Rachel impactará el sur de California y Arizona como una tormenta post-tropical, se pronostica que #Isaias tocará tierra como un huracán de categoría 2 en la costa norte del Golfo, y #Simon se acercará al centro-occidente de México como un huracán mayor. https://t.co/T7cQtzgnHd — Héctor García (@hagarciav) October 8, 2026

En el condado de Escambia, en el noroeste de Florida, las autoridades ordenaron evacuaciones en algunas zonas costeras desde el mediodía del jueves, ante el peligro de inundaciones.

En Pensacola, ciudad de este condado, operarios de las empresas eléctricas se instalaron en hoteles de la zona, con maquinaria y equipos para atender posibles cortes de luz. También se habilitaron algunos albergues.

El Niño no afectará a toda Colombia por igual: así cambiará el clima en cada región

“Los recursos están fluyendo, los preparativos son extensos y nos tomamos esta tormenta muy en serio”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en rueda de prensa.

Autoridades federales anunciaron también que se coordinan con los gobiernos locales para una adecuada respuesta al huracán.

Una bandera estadounidense ondea al viento generado por los efectos de Isaías en una playa desierta el 9 de octubre de 2026, en Mon Louis Island, Alabama. Foto: AP Photo/Octavio Jones

El huracán también provocó una suspensión en las operaciones petroleras en el golfo de México.

Hasta el jueves, cerca del 63 % de la producción energética en la zona fue parcialmente detenida. Esto significa que cerca de 1,3 millones de barriles por día están fuera del mercado, según la Administración de Minerales Marinos del Gobierno estadounidense.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico se extiende del 1.° de junio al 30 de noviembre. Aunque las tormentas tropicales pueden formarse durante esos meses, el primer huracán suele aparecer mucho antes de octubre.

La tardía formación de Isaías en el Atlántico contrasta con la actividad registrada en el Pacífico, donde se han desarrollado varios huracanes durante el año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Jason Coffey coloca tablones en una tienda en una gasolinera mientras el huracán Isaías se acerca a Pensacola Beach, Florida, el 9 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Gerald Herbert

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su viaje al estado de Alabama, donde el sábado tenía previsto asistir a un partido de fútbol americano universitario, por el huracán Isaías.

“Dado que se avecina un enorme huracán o tormenta, es importante que nuestros maravillosos equipos de primera intervención, las fuerzas del orden y demás personal se centren en esa tormenta y no piensen en absoluto en la seguridad o la presencia del presidente de los Estados Unidos, ¡YO!”, escribió el viernes en Truth Social.