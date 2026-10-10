El huracán Isaías tocó tierra en la noche de este viernes como huracán categoría 2 en las costas de Estados Unidos del Golfo de México. El fenómeno golpeó cerca de la localidad turística de Destin, Florida, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

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El NHC alertó de fuertes tormentas e inundaciones en la zona de impacto.

Poco antes de que tocara tierra, en Pensacola, a poco más de una hora de Destin, se registraron fuertes ráfagas de viento que arrancaron los techos de algunas casas y negocios, constató un periodista de la AFP.

Además, varias partes de esta ciudad se quedaron sin luz. Algunos negocios que permanecieron abiertos y hoteles cerca de la costa, batallaban para encender sus generadores de energía.

“Es una cosa loca, entiendo por qué la gente está espantada, es algo muy intenso”, dijo Jonathan Ramos, un empleado gubernamental de 40 años que estaba de visita en Pensacola para un curso.

Una bandera estadounidense ondea al viento provocado por los efectos del huracán Isaías en una playa vacía. Foto: AP Photo/Octavio Jones

“Ves árboles volando, ramas cayendo. Cosas volando muy rápido. Nunca había visto el viento tan rápido como hoy”, añadió.

Rumbo a las costas de Estados Unidos, Isaías se fortaleció y alcanzó la categoría 3 antes de bajar su intensidad.

Se trata del primer huracán de la temporada en el Atlántico y llega en un momento inusualmente tardío debido al fenómeno de El Niño, que eleva la temperatura de la superficie del Océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones.

También es el primer huracán en impactar territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

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Antes de su llegada, las autoridades dijeron estar preparadas. “Los recursos están fluyendo, los preparativos son extensos y nos tomamos esta tormenta muy en serio”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Autoridades federales anunciaron también que se coordinaron con los gobiernos locales para una adecuada respuesta al huracán.

Más temprano, varios pobladores de la zona hicieron acopio de agua y víveres.

“Básicamente tenemos agua, gasolina, gas y protegimos la casa”, dijo a la AFP Rob Amason, de 52 años, en una playa de Pensacola. “Estaremos bien”.

El huracán provocó una suspensión en las operaciones petroleras en el Golfo de México. Hasta el viernes, cerca del 71 % de la producción fue suspendida parcialmente.

Esto significa que cerca de 1,5 millones de barriles por día están fuera del mercado, según la Administración de Minerales Marinos del gobierno estadounidense.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque las tormentas tropicales pueden formarse durante esos meses, el primer huracán suele aparecer mucho antes de octubre.

La tardía formación de Isaías en el Atlántico contrasta con la actividad registrada en el Pacífico, donde se han desarrollado varios huracanes durante el año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia a El Niño.

El fenómeno suele favorecer una mayor actividad de huracanes en el Pacífico, mientras que en el Atlántico altera los vientos de tal forma que dificulta que las tormentas se fortalezcan y se conviertan en huracanes.

Se degrada a ciclón postropical

Isaías se degradó este sábado a ciclón postropical tras tocar tierra como huracán categoría 2 en la costa de Estados Unidos del Golfo de México.

La tormenta golpeó la noche del viernes cerca de la localidad turística de Destin, Florida, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h. Desde entonces perdió fuerza, aunque todavía puede provocar fuertes lluvias en el sur de Alabama, la costa noroccidental de Florida y Georgia.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que Isaías se desplazará este sábado a través de Alabama y Tennessee, y que se disipará el domingo.

*Con información de AFP