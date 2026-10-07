Max Henríquez dio fuerte pronóstico para Colombia: “El Centro de Huracanes de Miami no dice nada aún”

Las autoridades meteorológicas del país mantienen el monitoreo constante sobre la cuenca del mar Caribe ante la llegada de la onda tropical número 55.

El aguacero no da tregua: Ideam advierte lluvias en varias regiones de Colombia hoy miércoles

Según el reporte oficial entregado este miércoles 7 de octubre por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el eje del sistema se localiza al oriente del mar Caribe, desplazándose hacia el occidente a una velocidad constante estimada entre los 10 y los 15 nudos.

¿Seguirán las lluvias en Colombia? Ideam revela qué regiones tendrán aguaceros hoy

El fenómeno presenta nubosidad y convección moderada, lo que prevé su ingreso formal al nororiente colombiano en un lapso no mayor a doce horas.

Esta condición alterará significativamente el régimen de lluvias, desencadenando precipitaciones de variada intensidad sobre vastas áreas del norte, centro y oriente del territorio nacional, por lo que los organismos de socorro de varios departamentos ya iniciaron esquemas de prevención.

🔍Infórmate para estar preparado Desde IDEAM, compartimos el seguimiento de ondas tropicales 🌀 con corte al 06/07/2026 16:30 HLC. https://t.co/BD3Iwb1k5Q — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 6, 2026

Por su parte, el reconocido meteorólogo Max Henríquez lanzó una clara advertencia a través de sus canales informativos, señalando que esta “onda es la más fuerte” observada durante la presente temporada.

De acuerdo con sus análisis, el sistema muestra una tendencia a cerrarse en una baja presión entre La Guajira colombiana y el territorio venezolano, configurando un escenario propicio para lluvias de carácter torrencial. “Aunque el Centro de Huracanes de Miami no dice nada aún, podría ser un nuevo sistema ciclónico”, concluyó Henríquez.

Posible desarrollo ciclónico y recomendaciones a la ciudadanía

Aunque el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami aún no ha emitido alertas formales de desarrollo, expertos locales coinciden en que la estructura del fenómeno podría derivar en un nuevo sistema ciclónico si las condiciones térmicas del mar Caribe continúan favoreciendo su fortalecimiento. Esta probabilidad mantiene en guardia a las capitanías de puerto y a los comités de gestión del riesgo del Caribe colombiano.

*Infórmate para estar preparado* Desde IDEAM, compartimos el seguimiento de ondas tropicales 🌀 con corte al 05/10/2026. https://t.co/av0CgzflR3 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) October 5, 2026

Las mayores precipitaciones se prevén en los departamentos de la Costa Atlántica, donde las comunidades costeras y ribereñas se preparan ante posibles encharcamientos, vendavales e incrementos súbitos en los niveles de los ríos.

La interacción de esta perturbación atmosférica con la geografía regional incrementa el riesgo de desprendimientos de tierra en zonas de ladera.

La onda tropical que está sobre Colombia es la más fuerte hasta ahora. Es profunda y se cierra en una baja presión sobre la Guajira colombiana y Venezuela causando lluvias torrenciales. Aunque el Centro de Huracanes de Miami no dice nada aún, podría ser un nuevo sistema ciclónico https://t.co/ssrhMPTqUX — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 8, 2026

El Ideam insta a los navegantes, pescadores y habitantes de las zonas bajo influencia a consultar permanentemente los boletines meteorológicos oficiales y atender las recomendaciones de las alcaldías locales.

La vigilancia sobre el Caribe continuará de forma permanente durante las próximas 48 horas mientras el sistema atraviesa la geografía nacional hacia el occidente.