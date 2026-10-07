El Ideam anticipa para este miércoles 7 de octubre un aumento de la nubosidad y las precipitaciones en varias regiones de Colombia.

Los mayores acumulados podrían presentarse en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Caribe, Amazonia y Orinoquía, mientras que en Bogotá se esperan lluvias desde la mañana y mayor actividad durante la tarde.

Fuerte lluvia inundó la UCI y Urgencias del Hospital La Samaritana en Bogotá

¿Dónde lloverá más hoy en Colombia?

De acuerdo con el pronóstico del Ideam, las condiciones atmosféricas favorecerán un incremento de las lluvias en diferentes zonas del territorio nacional.

Las precipitaciones podrían presentarse con distinta intensidad y, de manera puntual, alcanzar niveles moderados a fuertes.

En la región Caribe, se esperan lluvias en amplios sectores de Córdoba, Sucre, sur de Bolívar, norte y oriente de Cesar, Magdalena y La Guajira.

Los mayores acumulados se estiman en el centro y sur de Bolívar, Córdoba, norte y oriente de Cesar, la Sierra Nevada de Santa Marta y sectores del sur de La Guajira. En estas zonas podrían registrarse lluvias moderadas y, localmente, fuertes.

La situación será diferente en algunos sectores de la región Pacífica, donde se prevé cielo mayormente nublado y lluvias de variada intensidad en buena parte de la región.

El Ideam señala que los mayores acumulados podrían concentrarse en el centro y sur de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

La mayor actividad de las precipitaciones se espera principalmente durante la tarde y la noche, con posibilidad de eventos moderados a fuertes de manera puntual.

La región Andina tendrá igualmente una jornada con alta presencia de nubosidad y precipitaciones.

El pronóstico contempla lluvias en Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Santander, Norte de Santander, centro y oriente de Boyacá, occidente de Cundinamarca, Tolima y norte de Huila.

Los mayores acumulados se estiman en Antioquia, el Eje Cafetero, el occidente de Cundinamarca, además del occidente, norte y oriente de Boyacá. También se prevén lluvias importantes en Norte de Santander y algunos sectores de Tolima.

En estas zonas no se descartan precipitaciones de intensidad moderada a fuerte.

En la Orinoquía, el Ideam pronostica lluvias moderadas y algunos eventos localmente fuertes en sectores del occidente y centro de Arauca, el occidente de Casanare y Meta.

La mayor actividad podría presentarse en áreas cercanas al piedemonte llanero, donde las condiciones favorecerían la formación de precipitaciones de mayor intensidad.

En Vichada, en cambio, predominarían lluvias ligeras y dispersas.

Para la región Amazónica se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en Caquetá y Putumayo.

Los mayores acumulados se estiman en sectores de Amazonas, Vaupés, Guainía y el occidente de Guaviare, donde podrían presentarse precipitaciones moderadas y, de manera puntual, fuertes.

Persona caminando con paraguas ante la lluvia citadina Foto: Getty Images

Bogotá tendrá lluvias desde la mañana

Durante las primeras horas de la jornada se esperan lloviznas y lluvias ligeras en distintos sectores de Bogotá, con mayor probabilidad hacia el norte y occidente de la ciudad.

La temperatura se mantendría alrededor de los 11 °C durante las primeras horas del día.

Sin embargo, el panorama podría cambiar durante la tarde, cuando se espera un incremento en la actividad de las precipitaciones.

Para la tarde se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de la capital.

Según el pronóstico, las localidades con mayor probabilidad de registrar estas condiciones son Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero.

La temperatura máxima podría alcanzar valores cercanos a los 21 °C.

Para la noche se espera una disminución gradual de las precipitaciones.