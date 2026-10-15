Donald Trump se echa para atrás: descarta que ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan se transmita en vivo

La ejecución por fusilamiento del autor del tiroteo en una base militar estadounidense que dejó 13 muertos no será transmitida en directo, anunció este jueves, 15 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump aprobó ejecución por fusilamiento contra Nidal Hasan, autor de una masacre: será la primera desde la Segunda Guerra Mundial

“Morirá, como está previsto, por pelotón de fusilamiento, pero este evento no será transmitido”, dijo el mandatario en una publicación en su plataforma Truth Social, al descartar un plan del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que había provocado indignación y toda una polémica en ese país.

“La ejecución podrá ser presenciada en persona por los familiares directos de las víctimas, si así lo desean”, añadió Trump.

La decisión de transmitir en vivo la ejecución de Nidal Hasan fue ampliamente rechazada tanto dentro como fuera del país; provocó indignación entre políticos demócratas y republicanos de Estados Unidos, la Iglesia católica, grupos de derechos humanos, las Naciones Unidas, entre otros.

Esta cancelación supone un revés para Hegseth, que ya está bajo fuego por la guerra estancada con Irán y sus consecuencias, que lastran las posibilidades del Partido Republicano en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.

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El presidente de Estados Unidos indicó que personalmente no se opone al plan de transmitir la ejecución. Afirmó que “podría haber sido un fuerte elemento disuasorio para que el mundo viera cómo Estados Unidos trata a terroristas y escoria como Hasan”.

Sin embargo, reconoció que hay varios sectores que se oponen a esto y es algo respetable. “Muchas personas muy buenas y bien intencionadas preferirían no verlo morir”, dijo el mandatario norteamericano.

La ejecución de Hasan, programada para el 3 de diciembre en Fort Hood, Texas, donde abatió a 13 personas en 2009, será la primera realizada por un pelotón de fusilamiento militar estadounidense desde 1945, por lo que también se ha desatado todo un debate sobre este tipo de ejecuciones.