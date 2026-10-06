Trump aprobó ejecución por fusilamiento contra Nidal Hasan, autor de una masacre: será la primera desde la Segunda Guerra Mundial

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en 2009, asesinó a 13 personas en una base militar, confirmó el Pentágono.

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La ejecución de Nidal Hasan por el ataque en Fort Hood, Texas, será la primera realizada por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.

El secretario de Defensa Pete Hegseth “ha recomendado —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en una publicación en X.

“El secretario del Ejército fijará la hora y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan por fin ha llegado”, escribió.

Este es el sujeto condenado a muerte. Foto: API

Hasan fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013 por perpetrar el tiroteo masivo inspirado por Al Qaeda en Fort Hood.

Optó por ejercer su propia defensa durante el juicio, pero no llamó a ningún testigo ni declaró y no negó los cargos. Los abogados defensores designados por el tribunal expresaron preocupación de que buscara su propia ejecución.

Hasan, musulmán nacido en Estados Unidos y de origen palestino, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en una instalación médica de la extensa base de Fort Hood, que servía como punto de concentración para el despliegue de soldados en zonas de combate.

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Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan fue alcanzado por los disparos de una agente de la policía civil y quedó parcialmente paralizado.

Al tribunal que lo condenó se le informó que él se oponía a las ocupaciones estadounidenses de Irak y Afganistán. También sobre unas conversaciones en línea con una presunta figura de Al Qaeda, el clérigo radical Anwar al Awlaki, un ciudadano estadounidense que murió en un ataque con dron de Estados Unidos en Yemen.