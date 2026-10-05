Trump celebra el avance de Flávio Bolsonaro mientras Brasil se encamina a una decisión histórica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “gran victoria” el desempeño del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que el candidato del Partido Liberal quedó por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

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“Es una gran victoria, ajustada, pero una victoria muy, muy grande. Increíble, en realidad”, afirmó Trump este lunes ante periodistas.

Los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE) muestran que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03 % de los votos válidos, equivalentes a 56.103.033 sufragios. Lula alcanzó el 45,16 %, con 53.870.724 votos. Ninguno superó la mitad de los votos válidos, por lo que ambos disputarán la Presidencia en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro y el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: AP

La diferencia de menos de dos puntos convierte la campaña en una batalla por los votos de los candidatos que quedaron fuera de la contienda.

El resultado también representa un avance para el bolsonarismo. El Partido Liberal, fuerza que respalda a Flávio, amplió su presencia en el Congreso, lo que fortalece el bloque conservador que podría acompañar una eventual administración del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El partido pasó de 15 a 28 escaños en el Senado y aumentó su representación en la Cámara de Diputados de 98 a 121 curules.

La elección tiene, además, una dimensión internacional. Flávio Bolsonaro ha mantenido una relación política cercana con Trump y su movimiento conservador, por lo que una eventual victoria podría favorecer un mayor acercamiento entre Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, Brasil mantiene importantes vínculos comerciales y estratégicos con China.

Mientras tanto, Jair Bolsonaro continúa siendo una figura central dentro del movimiento que lleva su apellido. El expresidente cumple una condena relacionada con la trama golpista posterior a las elecciones de 2022.

La situación de su padre se convirtió en uno de los asuntos que rodean la campaña de Flávio, quien ha defendido posiciones favorables a una amnistía para los condenados en ese proceso.

Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva Foto: AP

Para Lula, el desafío será remontar la ventaja obtenida por su rival y ampliar su respaldo entre votantes que no participaron o apoyaron a otras candidaturas. El TSE confirmó que el segundo turno se celebrará el 25 de octubre, fecha en la que Brasil definirá entre la continuidad del proyecto de izquierda y el regreso del bolsonarismo al Palacio de Planalto.

Con una diferencia estrecha y un Congreso con mayor peso conservador, las próximas semanas estarán marcadas por alianzas, negociaciones y una intensa disputa por el voto indeciso.

El respaldo público de Trump añade una dimensión internacional a una elección que ya se perfila como una de las más trascendentales de la política brasileña reciente.

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El resultado tendrá efectos sobre el rumbo económico, diplomático y político de la mayor democracia de América Latina y sobre su relación con la región.