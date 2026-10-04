Elecciones Brasil: Flávio Bolsonaro tiene 62,9% de probabilidad de ganar, mientras Lula da Silva 37%, según Polymarket

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro miden este domingo sus fuerzas en la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, gran bastión de la izquierda en una región que vive una ola conservadora.

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Lula da Silva busca su cuarto mandato y ha advertido que la soberanía de Brasil está en juego ante la presión del presidente Donald Trump, quien extiende su área de influencia en la región con gobiernos de derecha; mientras que Flávio Bolsonaro, de 45 años, fue designado candidato por su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022.

Según los datos recientes de la conocida plataforma de mercados Polymarket, a unas pocas horas de que cierren las urnas en Brasil, las cuotas de apuestas para las elecciones presidenciales muestran un panorama inesperadamente inclinado hacia la derecha conservadora.

A la fecha, el senador Flávio Bolsonaro lidera las probabilidades con un sólido 62,9 % de respaldo en el mercado de predicciones. Este repunte representa un cambio drástico en las tendencias consolidadas a lo largo de los últimos meses, en las cuales las fuerzas progresistas mantenían una posición más competitiva.

Flávio Bolsonaro lidera las probabilidades con un sólido 62,9 % de respaldo en el mercado de predicciones de Polymarket. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, se posiciona en el segundo lugar con un 37 % de opciones de victoria, una cifra que ha encendido las alarmas dentro del oficialismo.

Tras un periodo de paridad y cruces constantes entre las dos principales fuerzas políticas, la tendencia a favor del hijo del expresidente Jair Bolsonaro se disparó en el último tramo, cruzando la barrera del 60 % y dejando rezagadas a las demás figuras.

Gráfico de Polymarket de la primera vuelta presidencial. Foto: Captura de pantalla

Este último gráfico muestra otro panorama frente a las cuotas y probabilidades implícitas del mercado de predicciones respecto al ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Allí Lula da Silva tiene un 68 % de probabilidad implícita de ser el candidato más votado en la primera vuelta, mientras que Flávio Bolsonaro registra un 31 % de probabilidad de ganar la primera vuelta.

Este fenómeno en Polymarket, que ya acumula un volumen de transacciones superior a los 166 millones de dólares, demuestra cómo los mercados de predicción basados en criptoactivos se han convertido en un termómetro alternativo para medir el pulso político global.

Sin embargo, la última encuesta del instituto Datafolha prevé que ninguno de los candidatos alcance la mitad más uno de los votos, el porcentaje necesario para ganar este domingo. Una segunda vuelta se celebraría en ese caso el 25 de octubre.