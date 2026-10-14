Madrid, Cundinamarca, bajo el agua: crece la preocupación de las familias por inundaciones

Las fuertes lluvias volvieron a causar inundaciones en Madrid, Cundinamarca, y dejaron a familias preocupadas por una situación que, según denuncian, se repite cada vez que llueve.

La emergencia también pone la atención sobre las medidas para reducir las afectaciones en las viviendas.

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Residentes denuncian afectaciones recurrentes en sus casas

Las precipitaciones registradas durante los últimos días han provocado inundaciones en varios sectores del municipio.

Varios habitantes de Madrid denuncian que las inundaciones en sus viviendas se repiten cada vez que llueve, una situación que genera preocupación entre las familias afectadas.

El testimonio refleja la inquietud de las familias que deben lidiar con la entrada de agua a sus viviendas durante los episodios de lluvia.

La más reciente emergencia se presentó en medio de una jornada de precipitaciones que también generó dificultades en otros municipios de Cundinamarca.

Frente a la emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Madrid, en coordinación con la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, adelanta labores para atender las inundaciones.

Según la información difundida sobre lo ocurrido, las fuertes lluvias provocaron el colapso del sistema de alcantarillado, una situación que agravó las afectaciones.

Entre los sectores más afectados se encuentran Altos de Madrid, Puertas del Sol y San Carlos, donde las inundaciones mantienen la preocupación de los residentes.

La situación sigue siendo crítica para muchas familias.

Las lluvias del puente festivo generaron varias emergencias en el departamento. En la vereda Barital del municipio de #Medina, el represamiento de una quebrada provocó una avenida torrencial que afectó una vivienda y sus enseres. La familia, conformada por tres personas, una de ellas con discapacidad, recibió apoyo de Bomberos para trasladarse al casco urbano de Medina, donde fueron recibidos por su red de apoyo familiar. En #Madrid se registraron inundaciones en varios sectores del municipio, las cuales fueron atendidas por la Alcaldía con el apoyo de Bomberos y Defensa Civil. En #Venecia, las lluvias generaron la caída de material, sin embargo ya fueron habilitadas las vías hacia San Antonio, Pandi y Cabrera; también se realiza monitoreo preventivo en la quebrada La Chorrera ante el aumento de su caudal. En la última temporada de fuertes lluvias 4 personas perdieron la vida en Cundinamarca (1 en Villeta y 3 en Fusagasugá). Hacemos un llamado a evitar acercarse a ríos y quebradas durante o después de los aguaceros intensos, mantener despejados los desagües y reportar cambios repentinos en las fuentes hídricas. Agradecemos a los organismos de respuesta y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo (@RiesgosCundi) por el apoyo permanente a las comunidades. — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 13, 2026

Lluvias generan emergencias en Cundinamarca

Madrid no fue el único municipio afectado durante el puente festivo.

El reporte regional del gobernador Rey también identificó emergencias en Medina y Venecia, donde las lluvias ocasionaron otras situaciones que requirieron la intervención de los organismos de respuesta.

En Medina, el represamiento de una quebrada en la vereda Barital provocó una avenida torrencial que afectó una vivienda.

Los organismos de socorro ayudaron a trasladar a sus tres ocupantes al casco urbano, donde quedaron bajo el cuidado de familiares.

En Venecia, por su parte, las precipitaciones ocasionaron caída de material en las vías que comunican con otros sectores.

De acuerdo con el reporte departamental, las carreteras hacia San Antonio, Pandi y Cabrera fueron habilitadas nuevamente y se mantuvo el monitoreo preventivo de la quebrada La Chorrera por el aumento de su caudal.

Inundaciones en Cundinamarca. Foto: Fotos redes sociales- API

A las inundaciones se suma una advertencia publicada el 13 de octubre por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La entidad registró un pronóstico de amenaza alta por deslizamientos de tierra en Madrid, con base en el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la susceptibilidad del terreno a movimientos en masa.

Esta alerta constituye un llamado de atención frente a las condiciones que pueden presentarse durante periodos de lluvias intensas o prolongadas.

Las autoridades departamentales recomendaron a la comunidad mantenerse alejada de ríos y quebradas durante y después de los aguaceros fuertes, evitar obstruir los desagües y reportar cambios repentinos en los niveles o caudales del agua.

Mientras tanto, los testimonios de los residentes afectados mantienen la atención sobre las consecuencias que las lluvias tienen en sus viviendas.

Es urgente conocer las medidas previstas para atender los puntos donde se presentan inundaciones recurrentes.