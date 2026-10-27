Delcy Rodríguez reaparece junto a su hermano y Diosdado Cabello en medio de la tensión política venezolana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, apareció junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, en un video difundido en la red social X por el analista Miguel Ángel Pérez Pirela.

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La publicación señaló que los tres dirigentes se dirigían a la nación, en un momento marcado por las tensiones políticas y los anuncios del Gobierno.

Durante su intervención, Rodríguez se refirió a la reunión semanal del Ejecutivo y a los planes para los próximos días. “Bueno, acabamos de terminar nuestra reunión de todos los lunes, buen balance para la semana, planificando para lo que viene”, afirmó, antes de anunciar el inicio anticipado de las celebraciones navideñas en el país.

La mandataria encargada confirmó que las actividades comenzarán el domingo, 1.° de noviembre, y aseguró que el Gobierno continuará desplegado en distintas regiones.

“Ya nos preparamos para recibir este domingo la Navidad en Venezuela”, señaló, al vincular la programación con los esfuerzos oficiales para impulsar la actividad productiva.

Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

El anuncio también contempla actividades culturales y de entretenimiento para las familias. Además, Rodríguez destacó iniciativas de atención sanitaria dirigidas a las mujeres y anticipó que noviembre estará dedicado a la prevención de la violencia de género, con acciones de acompañamiento y protección para las posibles víctimas.

Sin embargo, la aparición de los tres dirigentes ocurre en un escenario que va más allá de la agenda social y económica.

La situación política venezolana continúa marcada por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, así como por las presiones internacionales relacionadas con la gobernabilidad y las condiciones para futuros procesos electorales.

El regreso de María Corina Machado a Venezuela, el domingo, 25 de octubre, también reactivó el debate político. Al día siguiente, Rodríguez cuestionó la atención mediática que recibió la llegada de la dirigente opositora y sostuvo que podía ingresar al país por los procedimientos habituales.

Diosdado Cabello también se pronunció críticamente sobre la repercusión de su retorno.

La presencia conjunta de Rodríguez, su hermano Jorge y Cabello resulta significativa por los cargos que ocupan dentro de las estructuras del oficialismo.

Jorge Rodríguez mantiene una posición central en el Legislativo, mientras Cabello conserva influencia en el aparato político y de seguridad del Gobierno.

Delcy Rodríguez. Foto: AP

En este contexto, la difusión del video combina anuncios cotidianos de gestión con una imagen de coordinación entre figuras relevantes del chavismo. No obstante, la publicación por sí sola no confirma decisiones extraordinarias ni nuevos acuerdos políticos.

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Mientras el Ejecutivo presenta su programación para noviembre y prepara las celebraciones navideñas, permanecen abiertas las preguntas sobre el diálogo con la oposición, las garantías políticas y la eventual convocatoria de elecciones. Estos asuntos seguirán siendo determinantes para el futuro institucional de Venezuela.